Пленный боевик ВСУ рассказал о дезертирстве в батальоне «Волки да Винчи»

12 июля 2025, 20:06

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В батальоне украинских боевиков «Волки да Винчи» участились случаи дезертирства. Об этом РИА Новости рассказал пленный военнослужащий ВСУ Лимар Османов.





По его словам, побеги происходят на фоне ранений, либо военные самовольно бросают позиции. Подразделение считается элитным, сказано в материале.





«Несмотря на рейтинг подразделения, личный состав все равно дезертирует. В основном после ранения, либо бывают случаи, когда уходят с позиций, самовольно оставляя позиции», — пояснил пленный боевик.

