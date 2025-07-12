Подразделения ФСБ ликвидировали украинский дрон-матку для FPV-коптеров в ДНР

12 июля 2025, 18:49

Фото: iStock/MikeMareen

Подразделения ФСБ России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.