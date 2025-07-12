Подразделения ФСБ ликвидировали украинский дрон-матку для FPV-коптеров в ДНР
Подразделения ФСБ России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в районе Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.
Отмечается, что антитеррористические подразделения донецкого управления ФСБ проводили операции по ликвидации дронов ВСУ в районе Дзержинска. В ходе работы операторами БПЛА был уничтожен беспилотник типа «ВЕКТОР». Он являлся дроном-маткой для украинских FPV-коптеров.
В ведомстве уточнили, что сбитый беспилотник был запущен с целью доставки малых ударных дронов для атак по мирному населению Горловки.
Добавим, что Дзержинск находится в 30 км к северу от Донецка.
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