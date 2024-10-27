Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Olena_Z
Украинские подразделения за сутки на Курском направлении потеряли более 250 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, за сутки противник также потерял две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker американского производства, боевую бронированную машину, миномет и автомобиль. Отмечается, что общие потери украинской армии на данном направлении превысили 27,1 тыс. человек.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Читайте также:
В зоне СВО впервые уничтожили радарный комплекс ieMHR из Израиля
Путин: Минобороны изучает варианты ответа на возможные удары вглубь РФ
В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников
Екатерина Коршунова