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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 250 военных в Курской области
27 октября 2024, 13:59
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские подразделения за сутки на Курском направлении потеряли более 250 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.


Согласно информации военного ведомства, за сутки противник также потерял две единицы бронетехники, в том числе бронетранспортер Stryker американского производства, боевую бронированную машину, миномет и автомобиль. Отмечается, что общие потери украинской армии на данном направлении превысили 27,1 тыс. человек.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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В Минобороны доложили последние новости СВО
МО РФ: бойцы ВС РФ ликвидировали «Ланцетом» миномет «Тюльпан» ВСУ под Харьковом
27 октября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/vladj55

Российские силы ликвидировали самоходный миномет боевиков ВСУ «Тюльпан» в Харьковской области, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы ВС РФ использовали дрон «Ланцет». Техника противника была замаскирована в лесополосе, добавили в ведомстве.
Ранее в МО РФ докладывали, что боевики ВСУ потеряли за сутки свыше 250 человек на Курском направлении.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.

В августе 2024 года ВСУ предприняли попытку вторгнуться в приграничье Курской области. Бои в регионе продолжаются и сегодня.

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Эксперт ответил, кто приближает победу РФ в СВО
Коротченко: СВР под руководством Нарышкина приближает победу РФ в СВО
27 октября 2024, 12:46

Сергей Нарышкин (Фото: сайт Кремля)

Служба российской внешней разведки под началом Сергея Нарышкина приближает победу РФ в спецоперации на Украине. Кроме того, ведомство увеличивает собственную эффективность в новых условиях геополитики, сказал РИА Новости главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«Сегодня Служба внешней разведки ведет свой незримый бой, приближая победу России в специальной военной операции», — прокомментировал военный аналитик.
К слову, сегодня у Нарышкина 70-летний юбилей. Собеседник отметил дату и подчеркнул заслуги руководителя СВР.

Коротченко резюмировал, Нарышкин адаптировал работу ведомства под сегодняшние геополитические реалии.

Ранее сообщалось, какую технику противника впервые уничтожили бойцы ВС РФ в зоне СВО.

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В зоне СВО впервые уничтожили радарный комплекс ieMHR из Израиля
МО РФ впервые сообщило об уничтожении израильского радара ieMHR в зоне СВО
27 октября 2024, 12:39

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО тактического радарного комплекса ieMHR, производящегося в Израиле. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке министерства. Вместе с ним были уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.
По информации ведомства, радар израильского производства поразили в зоне ответственности Южной группировки ВС РФ.
«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении.
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Ганчев: беженцы из Харьковской области становятся красной тряпкой для Киева
27 октября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Беженцы из Харьковской области, которые намерены эвакуироваться, словно красная тряпка для киевского режима, заявил ТАСС руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Одна только мысль или попытка покинуть территорию Украины [жителями Харьковской области], открыто об этом заявив, уже как красная тряпка для приспешников киевского режима. Уже только этот факт может стать поводом для поступления каких-то угроз или, что еще хуже, преследований», — прокомментировал чиновник.
Ранее российские силовики информировали, что украинские неонацисты покинули большую часть позиций в населенном пункте Горняк в Донбассе.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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Российские военные освободили Измайловку в ДНР
Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
27 октября 2024, 12:25

Фото: iStock/Derek Brumby

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, активные наступательные действия российских военных позволили освободить населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что в зоне проведения спецоперации противник впервые потерял два бронетранспортера Viking шведского производства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ТАСС: боевики ВСУ оставили большинство позиций в Горняке, в ДНР
27 октября 2024, 11:56

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Боевики ВСУ покинули большинство позиций в населенном пункте Горняк, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей силовых структур. Уточняется, что украинские радикалы несут большие потери.
«Большая часть позиций в Горняке противником оставлена. Потери у них [ВСУ] большие - много потеряли как в городской черте, так и при попытке выхода из города», — прокомментировал собеседник.
Он резюмировал, что сейчас город зачищается от очагов сопротивления. Российские военные сломили оборону ВСУ на указанном участке фронта.

Ранее в Минобороны РФ докладывали, как прошло бомбометание по опорному пункту боевиков ВСУ в Курской области.

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Экипаж Су-35С сопроводил Су-34 при бомбометании по опорнику ВСУ под Курском
27 октября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Olga_Anourina

Экипаж самолета Су-35С сопроводил бомбардировщик Су-34 во время бомбометания по опорнику боевиков ВСУ в приграничье под Курском. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«…Нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — пояснили в оборонном ведомстве.
По выполнению задания бойцы успешно возвратились на базу. Разведка доложила об успешном поражении целей, резюмировали в Минобороны.

Украина напала на Курскую область ранним утром 6 августа, бои в российском регионе продолжаются по сей день.

Ранее сообщалось, кому достанется оборонная промышленность Украины после СВО.

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Путин: Минобороны изучает варианты ответа на возможные удары вглубь РФ
27 октября 2024, 10:39

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Министерство обороны России изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по территории РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
По словам главы российского государства, подобные атаки технически могут наноситься только непосредственно военнослужащими стран Североатлантического альянса, а не Украиной. Путин подчеркнул, что Россия будет реагировать на это соответствующим образом.

«Как реагировать, когда, где конкретно - об этом пока рановато говорить», — добавил российский лидер.

Ранее Путин предупреждал, что обсуждения среди государств НАТО касаются не только поставок дальнобойных вооружений Украине, но и возможного прямого участия Запада в конфликте, что изменит характер боевых действий.

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В Чехии спрогнозировали, кому достанется украинская оборонная промышленность после СВО
Forum24: украинская оборонная промышленность при поражении ВСУ перейдет к России
27 октября 2024, 10:24

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская оборонная промышленность при поражении Киева достанется России. Об этом проинформировало чешское издание Forum24.
«Вероятно, что Европейский союз примется за создание оборонной промышленности, которая из-за поражения или предательства Трампа впоследствии достанется русским. И они воспользуются ею против нас», — говорится в материале.

Уточняется, что ставка ЕС на украинские оборонные мощности является признанием того, что европейская промышленная база, в отличие от российской, гораздо слабее.

Ранее сообщалось, что на Украине готов первый завод Rheinmetall по производству танков из четырех строящихся оружейных предприятий компании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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