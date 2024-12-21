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Пленный боевик ВСУ пошел в зону боевых действий добровольцем, рассчитывая на отсидку в тылу, однако все пошло не по его плану. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
Отмечено, что Евгений Годунко решил служить в ВСУ весной 2022 года. Какое-то время ему удавалось быть в тыловиках, но на передовой было нужно «пушечное мясо», и тогда его отправили в Волчанск под Харьковом.
Также пленный рассказал, что в течение шести-семи дней находился на позиции, чтобы, по словам его командования, «помочь соседним подразделениям». Позже в полуразрушенное здание, где были боевики, прилетела противотанковая мина. Выжить удалось только Годунко.
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«Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на «ГАЗ-66». <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет. И там где-то к 50», — пояснил Годунко.
Также пленный рассказал, что в течение шести-семи дней находился на позиции, чтобы, по словам его командования, «помочь соседним подразделениям». Позже в полуразрушенное здание, где были боевики, прилетела противотанковая мина. Выжить удалось только Годунко.
«Меня выбросило. Перебита была рука. Я вышел, увидел кучу дронов. Я не знал, наши они или не наши. Закурил, поднял руку. И меня ваш дрон провел к вам», — добавил доброволец ВСУ.Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда РФ достигнет целей.
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Никита Кротов