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Пленный боевик ВСУ рассказал о своей попытке отсидеться в тылу

Минобороны: поступивший на службу боевик ВСУ Годунко не смог отсидеться в тылу
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Пленный боевик ВСУ пошел в зону боевых действий добровольцем, рассчитывая на отсидку в тылу, однако все пошло не по его плану. Информацию предоставили в Минобороны РФ.
Отмечено, что Евгений Годунко решил служить в ВСУ весной 2022 года. Какое-то время ему удавалось быть в тыловиках, но на передовой было нужно «пушечное мясо», и тогда его отправили в Волчанск под Харьковом.

«Взял отношение в тыловую часть, чтобы в боевую не попасть. Водителем был, ездил на водовозке на «ГАЗ-66». <...> Но меня перевели в 57-ю бригаду. Со мной были почти все мобилизованные. Я не знал там ни одного контрактника. Я самый молодой был. Мне 27 лет. И там где-то к 50», — пояснил Годунко.



Также пленный рассказал, что в течение шести-семи дней находился на позиции, чтобы, по словам его командования, «помочь соседним подразделениям». Позже в полуразрушенное здание, где были боевики, прилетела противотанковая мина. Выжить удалось только Годунко.

«Меня выбросило. Перебита была рука. Я вышел, увидел кучу дронов. Я не знал, наши они или не наши. Закурил, поднял руку. И меня ваш дрон провел к вам», — добавил доброволец ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда РФ достигнет целей.

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Baza: жильцы атакованной ВСУ квартиры в Казани рассказали о спасении
21 декабря 2024, 12:08

Фото: istockphoto/NiseriN

Жители разрушенной квартиры в казанском жилом комплексе «Лазурные небеса» эвакуировались после первой атаки дрона ВСУ, а вот второй беспилотник уже достиг цели, передает Baza. По информации журналистов, там проживала семья, где двое детей 14-ти и шестилетнего возраста.
Юлия со своим парнем услышала хлопок в районе восьми утра, примерно через полчаса сработала сигнализация с оповещением об эвакуации. Пара уже спускалась по лестнице. Вторую атаку они не застали, поскольку поспешили уехать, но малейшее промедление с их стороны могло стоить им жизни.

Перед этим были опубликованы кадры из атакованного боевиками жилого комплекса «Лазурные небеса».

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ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ из трех человек на левом берегу Днепра
21 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу при попытке высадиться на левый берег Днепра. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
В состав ликвидированной группы входило три человека. Другие подробности не уточняются. В том числе это касается точного места, где были замечены боевики ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ могли поразить объект размещения резидентуры ЦРУ в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Казань подверглась массовой атаке БПЛА, заявил глава Татарстана
Глава Татарстана Минниханов сообщил о массовой атаке БПЛА на дома мирных жителей
21 декабря 2024, 11:41

Рустам Минниханов (Фото: kremlin.ru)

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Казань подверглась массовой атаке БПЛА на дома мирных жителей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Минниханов отметил, что на месте развернут оперативный штаб. Отмечается, что жильцы эвакуированы, для них организованы места временного размещения и горячего питания.

Глава региона добавил, что «если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает прямо на мирных жителей».

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

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Стала известна цель ВСУ при атаке на Казань
Беспилотник, пытавшийся атаковать предприятие в Казани, не достиг цели
21 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Один из украинских дронов, который атаковал Татарстан 21 декабря утром, пытался нанести удар по промышленному объекту. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы республики.
По информации властей, беспилотник не достиг своей цели.

Ранее сообщалось, что в Казани было зафиксировано восемь пролетов беспилотников. Один из них пролетел над рекой, еще один — над промышленным предприятием, а шесть — над жилыми районами.

По последним данным, в результате атаки никто не пострадал. В аэропорту был введен план «Ковер», а часть местных жителей эвакуировали для обеспечения безопасности.

Мэрия Казани сообщила, что в результате атак беспилотников произошли пожары в нескольких районах города, включая Советский, Кировский и Приволжский. Основной целью нападения стали жилые многоэтажные здания. На местах происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин оперативно отреагировал на ситуацию и дал указание организовать помощь пострадавшим.

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Минобороны раскрыло подробности атаки беспилотников в Казани
Минобороны: Киев атаковал Казань беспилотниками в три волны с разных направлений
21 декабря 2024, 11:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Беспилотники ВСУ в субботу утром, 21 декабря, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани при помощи БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Атаки на город шли в период с 07:40 до 09:20 мск в три волны с разных направлений. По данным российского оборонного ведомства, три дрона уничтожены средствами противовоздушной обороной, еще три подавлены средствами РЭБ.

Напомним, массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

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SHOT опубликовал кадры из атакованного БПЛА ВСУ ЖК в Казани
21 декабря 2024, 11:17

Фото: istockphoto/NiseriN

Кадры из атакованного украинскими боевиками элитного жилого комплекса «Лазурные небеса» опубликовали журналисты SHOT.
Лифты были заблокированы, сработала пожарная сигнализация с оповещением о необходимости эвакуироваться.

По информации авторов поста, первый беспилотник бил в нежилую квартиру 31-ого этажа, затем произошло возгорание, также выбито стекло. Пламя локализовали на площади в четыре квадрата. Жильцы спустились по лестницам. Повторно прилетело спустя 40 минут в жилую квартиру 29-ого этажа, вызвав пожар посерьезней. Пострадавших нет.
По словам местных жителей, в «Лазурных небесах» преобладают офисные помещения, где сегодня не было работников.

Перед этим сообщалось о цели ВСУ при ударе по Казани.

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Эксперт оценил возможный ответ НАТО на «Орешник»
Ирландский журналист Чей Боуз: альянсу НАТО нечем ответить на «Орешник»
21 декабря 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Альянсу НАТО нечем ответить на российскую ракету «Орешник», и во всем мире это понимают, написал в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«У НАТО нет ответа «Орешнику». Россия это знает, они это знают, все об этом знают», — сказано в публикации.
Боуз также указал, Запад надеялся на технологическую отсталость российской стороны, однако надежды не оправдались.

Как отмечал президент России Владимир Путин на прямой линии, «Орешник» не могут перехватить противоракетные системы, предложив Западу технологическую дуэль.

«Орешник» применили по Украине в конце ноября, когда боевики ВСУ ударили по российским военным объектам в Курской и Брянской областях иностранными дальнобойными ракетами.

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ВСУ массово атаковали жилые высотки в Казани: жертвы, цели удара, последствия, последние события
21 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жилой комплекс премиум-класса «Лазурные небеса» в Казани стал объектом атаки беспилотников ВСУ. Позже противник нанес прицельный удар по этому же строению. Что на данный момент происходит в регионе расскажет «Радио 1».

ВСУ атаковали Казань


Минувшим утром в Казани дрон врезался в 37-этажное здание жилого комплекса «Лазурные небеса». По словам свидетелей, после столкновения разразился пожар. Этот комплекс, расположенный на перекрестке Взлетной и Патриса Лумумбы, является одним из самых высоких и престижных в городе.

После инцидента вокруг здания была установлена охрана, а спасательные службы начали эвакуацию жителей. По предварительным данным, второй дрон также атаковал строение, что привело к ухудшению ситуации и возникновению нового очага возгорания.


Удар по жилому комплексу «Манхэттен» в Казани


Свидетели происшествия сообщили о падении беспилотного летательного аппарата на второй жилой дом, в результате чего верхняя часть здания была повреждена. По информации телеграм-канала «Военный обозреватель», атакующий дрон был типа «камикадзе».

Кроме того, местные СМИ сообщают, что дроны также атаковали малоэтажное здание советской постройки на улице Клары Цеткин.


Что говорят власти


Мэрия Казани сообщила, что в результате атак беспилотников произошли возгорания в нескольких районах города, включая Советский, Кировский и Приволжский. Основной целью нападения стали жилые высотные здания.

На местах происшествий работают экстренные службы. Мэр Казани Ильсур Метшин оперативно отреагировал на ситуацию, поручив организовать помощь пострадавшим. Эвакуированные жители размещаются в безопасных местах, им предоставляют теплые вещи и питание. Коммунальные службы города находятся в состоянии повышенной готовности. В Казань также прибыли премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров для координации действий по устранению последствий атаки.

В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах
В Казани при атаке БПЛА вспыхнули пожары в жилых домах


ВСУ использовали дроны «Лютый»


По информации портала Shot, Вооруженные силы Украины использовали беспилотники «Лютый» для атаки на Казань. Эти дроны, созданные на основе прототипа PD-2, обладают дальностью полета до 1000 километров и могут нести боевую нагрузку до 50 килограммов.

Беспилотник представляет собой низкоплан с двухбалочным фюзеляжем, изготовленным из стеклопластика. Его конструкция дополнительно укреплена металлической сеткой и фанерой. Для удобства транспортировки дрон можно разобрать на несколько модулей: боевую часть, бак, двигатель, а также съемные крылья и хвостовую часть.

​Пострадавшие и последствия


Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов. Также закрыт аэропорт Ижевска. В Казани на ближайшие дни отменены все массовые мероприятия. Сообщается, что в результате атак беспилотников есть пострадавшие, которые получили ранения от разбитых стекол. Об


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В ООН после атаки ВСУ по Рыльску призвали предотвращать гибель мирных жителей

Над регионами РФ и акваторией Черного моря за ночь уничтожили 19 БПЛА
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Удар ВСУ по Сочи и Татарстану, ракетная атака на Курскую область, окружение Курахово: последние новости СВО
21 декабря 2024, 11:04

Фото: iStock/ovbelov

За минувшую ночь над российскими регионами и акваторией Черного моря уничтожены 19 беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны, средствами противовоздушной обороны перехвачены БПЛА над Белгородской, Воронежской и Курской областями, а также в районе Черного моря и Краснодарского края. В Татарстане один дрон врезался в 37-этажный дом.
Российские войска продолжают активно наступать на важных участках фронта, достигая заметных тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».


ВСУ атаковали Сочи и Казань


Ранним утром жители Сочи слышали от 7 до 10 взрывов. Канал SHOT пишет, что по словам очевидцев от взрывов дребезжали окна домов и сработала сигнализация у машин. Согласно официальной информации Минобороны РФ за минувшую ночь 9 беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, 5 — над территорией Воронежской области, 3 — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края. Ориентировочно в 7:50 мск дрон столкнулся с 37-этажным жилым комплексом премиум-класса «Лазурные небеса» в Казани. Поврежден фасад здания и внутри начался пожар. На месте ведут работу оперативные службы.

Курская область


Врио главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что количество жертв ракетного удара по Рыльску, возросло до шести. Среди погибших есть один ребенок. Также десять человек были госпитализированы в Центральную районную больницу Рыльска, включая одного несовершеннолетнего.

«К сожалению, есть жертвы. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребенок», — написал Врио главы Курской области.
Курчатовская атомная электростанция, находящаяся недалеко от Рыльска, после атаки со стороны ВСУ продолжает работать в обычном режиме, радиационный фон остается в пределах нормы.

Покровское направление


В окрестностях населенных пунктов Песчаного, Нововасилевки, Новооленовки, Украинки, Славянки, Петропавловки, а также южного и северного Шевченко идут высокоинтенсивные бои. В окрестностях Волково ВС РФ достигли окраин Соленого и существенно продвинулись в направлении Нововасилевки.

На востоке успешные боевые действия охватывают всю линию фронта от Нового Труда и Даченского до Миролюбовки. Российские штурмовые группы продвинулись западнее поселка Заря на глубину до 500 метров в направлении Славянки. С севера и востока ведется работа по штурму населенного пункта Новооленовка.

Российские военные продвигаются к Покровску (Красноармейску) и продолжают наступление в направлении рокадной дороги противника Ясеневое-Константинополь. Взятие под контроль трассы должно окончательно лишить ВСУ возможности маневрировать северо-западнее Курахово.



Кураховское направление


Российские войска вытеснили украинские формирования из села Старые Терны. Освобождение этого населённого пункта дает возможность для дальнейшего наступления на Шевченко, который является важным логистическим узлом для снабжения гарнизона ВСУ в Курахово. Трасса Н-15, находится под постоянным огневым огнем российских сил, что значительно осложняет логистику противника.

Российские военные завершили зачистку населенных пунктов вдоль р. Сухие Ялы, освобождена Успеновка и Константинопольское. ВСУ вынужденно отступили за реку Сухие Ялы и в настоящее время пытаются закрепиться в районе поселка Янтарный.

После взятия российскими военными высотного здания, сопротивление противника в городе Курахово потеряло смысл. Противник прочно закрепился в районе промышленной зоны ТЭС. Сам город Курахово почти полностью находится под контролем ВС РФ. Армия России продолжает сжимать окрестности Курахово в кольцо. Окружение кураховской территории не только ослабит оборону ВСУ в этом районе, но и создаст новые возможности для дальнейших наступательных действий.

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Офицер ВС США Дэвис назвал три варианта выхода из конфликта для Киева

Угледарское направление


Российские военные расширяют зону контроля в районе населенного пункта Новый Комар. Продвижение российских войск от поселка Раздольный на север к Богатырю сопровождается активными боями. Российские штурмовые группы подбираются к поселку Нескучный, что создает угрозу разделения сил противника между гарнизоном в Времевке и «карманом» у Сторожевого. Освобождена деревня Зеленовка, где армия России укрепляет свои позиции и продвигается на север.

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