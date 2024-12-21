SHOT опубликовал кадры из атакованного БПЛА ВСУ ЖК в Казани

Фото: istockphoto/NiseriN
Кадры из атакованного украинскими боевиками элитного жилого комплекса «Лазурные небеса» опубликовали журналисты SHOT.
Лифты были заблокированы, сработала пожарная сигнализация с оповещением о необходимости эвакуироваться.
По информации авторов поста, первый беспилотник бил в нежилую квартиру 31-ого этажа, затем произошло возгорание, также выбито стекло. Пламя локализовали на площади в четыре квадрата. Жильцы спустились по лестницам. Повторно прилетело спустя 40 минут в жилую квартиру 29-ого этажа, вызвав пожар посерьезней. Пострадавших нет.
По словам местных жителей, в «Лазурных небесах» преобладают офисные помещения, где сегодня не было работников.
Перед этим сообщалось о цели ВСУ при ударе по Казани.
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По информации авторов поста, первый беспилотник бил в нежилую квартиру 31-ого этажа, затем произошло возгорание, также выбито стекло. Пламя локализовали на площади в четыре квадрата. Жильцы спустились по лестницам. Повторно прилетело спустя 40 минут в жилую квартиру 29-ого этажа, вызвав пожар посерьезней. Пострадавших нет.
По словам местных жителей, в «Лазурных небесах» преобладают офисные помещения, где сегодня не было работников.
Перед этим сообщалось о цели ВСУ при ударе по Казани.
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Никита Кротов