«Закрой рот»: Пленный ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

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Украинский военнопленный Петро Еремеев рассказал, что командование отправляет солдат в Курскую область обманными методами. Об этом сообщает Минобороны России.
«По новостям [на Украине — ред.] говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут убивают, разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», — заявил военнослужщий ВСУ на видео, предоставленном оборонным ведомством.Он отметил, что перед отправкой в курское приграничье командир отдал приказ собирать вещи, чтобы якобы поехать «на совещание». После этого они прибыли в село Мезеновка Сумской области, затем их вместе с техникой повезли в Курскую область.
«Потом перегрузили нас в БТРы и сказали взять три хаты, якобы там уже наши есть, но там никого не было из наших, все горит», — рассказал он.Еремеев также добавил, что командиры угрожают солдатам убийством.
«У меня первое столкновение с русскими военными — я такого еще никогда не видел. Сначала сразу прилетело два FPV-дрона, три «трёхсотых». Я обратился к старшему сержанту, говорю, ищем тряпку, может нас не убьют — нас осталось четверо человек. Он меня сам чуть не добил, сказал: закрой рот», — вспоминает боец.
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Алина Юрчак