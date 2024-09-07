В Киеве прозвучали две серии взрывов на фоне воздушной тревоги

Фото: iStock/Olena Lialina
Две серии взрывов прогремели в Киеве в течение семи минут на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
Сообщение телеканала было опубликовано в 3:10 по московскому времени.
Позже журналисты отметили, что взрывы в украинской столице повторились. В 3:03 по московскому времени в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.
Читайте также:
В Киеве прогремел взрыв
ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Харьковской области
ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения ВС РФ
«В Киеве прозвучали взрывы», – говорится в публикации.
Позже журналисты отметили, что взрывы в украинской столице повторились. В 3:03 по московскому времени в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.
Читайте также:
В Киеве прогремел взрыв
ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Харьковской области
ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения ВС РФ
Александр Климов