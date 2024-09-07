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В Киеве прозвучали две серии взрывов на фоне воздушной тревоги

07 сентября 2024, 06:24
Фото: iStock/Olena Lialina

Фото: iStock/Olena Lialina

Две серии взрывов прогремели в Киеве в течение семи минут на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
Сообщение телеканала было опубликовано в 3:10 по московскому времени.

«В Киеве прозвучали взрывы», – говорится в публикации.



Позже журналисты отметили, что взрывы в украинской столице повторились. В 3:03 по московскому времени в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.

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#киев
#взрыв
#воздушная тревога
#журналисты
ВС РФ уничтожили 48 безэкипажных катеров ВСУ за неделю
07 сентября 2024, 02:04

Фото: iStock/MikeMareen

Российские войска за неделю уничтожили 48 безэкипажных боевых кораблей (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил агентству ТАСС высокопоставленный военный источник.
«4 сентября был нанесен ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по месту хранения и подготовки безэкипажных катеров противника в районе города Одесса. Уничтожены 20 БЭК. Всего с 28 августа по 5 сентября было уничтожено 48 украинских БЭК», – заявил он, уточнив, что еще 38 единиц подобной техники повреждены в местах их складирования.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские войска нанесли 17 массированных ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В результате авиаударов были повреждены базы военной техники и горючего, предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, объекты энергетики, цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов, места хранения беспилотных катеров и пункты временного размещения подразделений ВСУ.

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В Черниговской области Украины прогремели взрывы
07 сентября 2024, 00:13

Фото: istock/Leonid Ikan

В Черниговской области Украины прогремели взрывы. Об инциденте сообщил украинский телеканал «Дом».
Другие подробности неизвестны. В Черниговской области объявлена воздушная тревога.

Ранее в части Херсонской области, контролируемой Киевом, взрыв повредил важные объекты инфраструктуры. Какие именно объекты были атакованы российскими подразделениями, не уточняется.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#россия
#воздушная тревога
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Боец ВСУ на допросе признался в расстреле троих российских пленных
RT: боец ВСУ признался в расстреле троих российских пленных
06 сентября 2024, 23:52

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ признался в том, что расстрелял троих российских военнопленных. Видеозапись доступна в Telegram-канале RT.
«Привели трех военнопленных, мне сказали: "Расстреливай". Я отказался. Мне сказали "Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял"», — признался украинский боец.

Он добавил, что узнал о нахождении на российской территории, только после попадания в плен.

Он также рассказал, что во время вторжения в Курскую область командование ВСУ отдало приказ напасть на пассажирский поезд, чтобы вынудить Россию объявить войну Украине.

Ранее стало известно, что 28 августа украинский медик с позывным Каннибал пытавший российских военнопленных, был замечен в Курской области.

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#солдаты
#россия
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«Выбирай, либо ты, либо они»: Боец ВСУ рассказал о расстреле пленных под Курском
Боец ВСУ признался в расстреле трех пленных российских солдат под Курском
06 сентября 2024, 22:19

Украинский десантник, которого взяли в плен в Курской области, признался, что расстрелял трех пленных российских солдат в Курской области. Видео с допросом украинского военного опубликовал канал RT 6 сентября.
Бойца 82 десантно-штурмовой бригады ВСУ взяли в плен в Курской области. На кадрах военный рассказал, какие приказы ВСУ получает от украинских военруков.



«Привели трех военнопленных, мне сказали: «Расстреливай». Я отказался. Мне сказали «Выбирай: либо ты, либо они. И я их расстрелял», – говорит украинский десантник.

На том же допросе пленный признался, что украинское командование отдало приказ расстрелять пассажирский поезд в Курской области. Это сделали для того, чтобы спровоцировать Россию на полномасштабную войну с Украиной.

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Российские военные прорвали линию обороны Украины, которая существовала с 2014 года
Басурин: ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ, существовавшую в ДНР 10 лет
06 сентября 2024, 21:08

Фото: Минобороны РФ

Российская армия полностью прорвали украинскую линию обороны, которая существовала в ДНР с 2014 года. Об этом сообщил военный эксперт Эдуард Басурин.
Российские военные обходят захваченные боевиками населенные пункты с флангов. Таким путем ВС РФ вынуждают противника отступать, пишет ТАСС со ссылкой на эксперта.

Ранее вооруженные силы России ликвидировали более 250 боевиков ВСУ ударом по Кривому Рогу. Среди боевиков были 70 иностранных наёмников. Также ВСУ терпят поражение в Курской области, где накануне вечером сбили украинский беспилотник и две авиабомбы.

В связи с провалом операции ВСУ в Курской области, политологи прогнозируют отставку украинского главкома Александра Сырского, о чем накануне сообщил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.

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ВС РФ ликвидировали более 250 боевиков ВСУ ударом по Кривому Рогу
06 сентября 2024, 20:26

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ударом по Кривому Рогу ликвидировали более 250 украинских боевиков, в числе которых 70 иностранных наёмников. Об этом высокопоставленный военный источник сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при ударе по Кривому Рогу 4 сентября ВСУ потеряли свыше 250 солдат, из которых 70 человек – французские и румынские специалисты по системам противовоздушной обороны (ПВО) и по производству беспилотников.

Ранее подполье сообщало о больших потерях среди украинских наёмников на Харьковском направлении фронта после удара российских войск.

Также читайте последние новости о ситуации в зоне СВО в материале «Радио 1».

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#военные
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Французский историк Тодд: Украина находится на грани полного военного краха
06 сентября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинские войска неуклонно приближаются к окончательному военному краху. Об этом свидетельствует хотя бы атака ВСУ на Курскую область.
Такую мысль в интервью газете Le Figaro высказал французский историк Эммануэль Тодд. По его словам, такая, казалось бы, парадоксальная ситуация является достаточно обычным делом. Учёный назвал украинское контрнаступление в форме вторжения на территорию России неким видом отчаянных действий, которые обычно сопровождают полный военный крах.

Он привёл в пример гитлеровскую Германию, которая ближе к окончанию Второй мировой войны вынуждена была предпринимать попытки таких самоубийственных наступлений, которые были обречены на провал.

По мнению историка, в эконмическом противостоянии между коллективным Западом и Россией преимущество также находится на стороне Москвы. То, что происходит сейчас в мире, и прежде всего украинский конфликт, только ослабляет Евросоюз и США, считает Тодд.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг, многие из которых стали базовыми при изучении социальных наук. Известен тем, что ещё в 1976 году предсказал распад Советского Союза.

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#контрнаступление
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#всу
#россия
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Беспилотник и две бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области
06 сентября 2024, 20:05

Система противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбила украинский беспилотник и две управляемые бомбы над Курской области. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в приграничном районе на Курском направлении были сбиты украинский беспилотник самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы.

Смирнов выразил благодарность российским военным, ликвидировавшим украинские цели.

Ранее сообщалось, что российские войска ударом «Ланцета» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
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#бомба
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На Украине ожидают отставку Сырского из-за провала ВСУ в Курской области
Луцекно: Сырского отправят в отставку из-за провала ВСУ под Курском
06 сентября 2024, 19:24

Фото: iStock/Silent_GOS

Власти Украины, предположительно, собираются отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала в Курской области. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
Он убеждён, что в любом случае Сырскому придётся ответить за произошедшее, и его всё равно ждёт отставка.

Луценко утверждает, что в августе президент Украины Владимир Зеленский стоял перед серьёзным выбором: пойти на мирные переговоры с Россией или же устроить наступление на её территорию. Он выбрал второе, однако не позаботился о том, что будет дальше после таких действий.

Также экс-министр сообщил, что в Курскую область были направлены лучшие из оставшихся подразделений ВСУ, поэтому теперь Зеленскому придётся найти «крайнего».

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