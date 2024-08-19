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Эвакуация из Красноармейска (укр. Покровск — прим. ред.), а также расход ресурсов в Курской области представляет катастрофу для боевиков ВСУ. Об этом в соцсетях заявил немецкий обозреватель Юлиан Репке.
«Правительство Украины распорядилось эвакуировать город Покровск с населением 65 тысяч жителей в течение двух недель <…>. Я снова выскажу непопулярную (на Западе. — Прим. ред.) мысль — ситуация в Донбассе катастрофическая», — прокомментировал Репке.Он добавил, что в такой ситуации для украинских боевиков рискованно терять живую силу под Курском.
Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа. Аналитики не раз подмечали, что Киев перебрасывает личный состав с Донбасса, чтобы продолжать нападение на российский регион.
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Никита Кротов