В Грузии нашли могилу воевавшего за ВСУ спецназовца

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В зоне СВО ликвидирован профессиональный военный Георгий Гогиашвили, служивший в силах специальных операций министерства обороны Грузии. Об этом пишет РИА Новости.
Гогиашвили был наёмником и принимал участие в военных действиях на стороне ВСУ.
Военного ликвидировали 9 марта на запорожском направлении. В МИД Грузии подтвердили эти данные.
Прежде российское подполье сообщило, что наемники из Грузии находятся на территории Константиновки в Донецкой народной республике. При этом в отличии от боевиков из Европы они тщательно скрывают свое присутствие в зоне СВО. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Военного ликвидировали 9 марта на запорожском направлении. В МИД Грузии подтвердили эти данные.
Прежде российское подполье сообщило, что наемники из Грузии находятся на территории Константиновки в Донецкой народной республике. При этом в отличии от боевиков из Европы они тщательно скрывают свое присутствие в зоне СВО. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова