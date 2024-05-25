Генштаб ВСУ признал успехи России к северу от Донецка

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В Генштабе ВС Украины сообщили, что российская армия успешно продвигается на Покровском участке, сообщается в телеграм-канале ведомства.
ВСУ стараются сдержать позиции у населённого пункта Евгеньевка, где их ранее разгромили российские военнослужащие.
Согласно сведениям Генштаба, сложными для ВСУ оказались отрезки у Харькова, Купянска и Краматорска. На этих участках фронта украинские военные сталкиваются с мощнейшим давлением ВС РФ.
Прежде сообщалось, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Согласно сведениям Генштаба, сложными для ВСУ оказались отрезки у Харькова, Купянска и Краматорска. На этих участках фронта украинские военные сталкиваются с мощнейшим давлением ВС РФ.
Прежде сообщалось, что украинские власти готовят масштабную волну репрессий. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова