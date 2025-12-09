Пленный Дзюба заявил, что раненых и убитых военнослужащих ВСУ никто не вывозит
Военнопленный Иван Дзюба, захваченный на красноармейском направлении, сделал тревожное заявление о ситуации с военнослужащими ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Он сообщил, что раненых и убитых солдат никто не забирает. Боевик рассказал, как его с товарищами отправили на фронт без должной подготовки. По словам Дзюбы, после формальной медицинской комиссии их направили «на убой». Мужчина отметил, что тела солдат лежат на поле боя по два-три месяца, и никто не занимается их эвакуацией. Раненые также остаются без помощи и умирают. Военнопленный рассказал, что его насильно отправили на фронт, несмотря на тяжелое состояние жены, требующей особого ухода.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
