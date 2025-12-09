В ДНР рассказали, что в Гуляйполе подвалы переполнены ранеными военными ВСУ
В Гуляйполе наблюдается критическая ситуация. Подвалы города заполнены ранеными украинскими военнослужащими. Об этом пишет РИА Новости.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что многие солдаты умирают из-за нехватки медицинской помощи. По его словам, украинские командиры сталкиваются с трудностями в эвакуации раненых. Они также жалуются на отсутствие мест для госпитализации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
