ВС России сорвали ротацию ВСУ и уничтожили пикап под Константиновкой
Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск предотвратили попытку ротации боевиков ВСУ в районе Константиновки. Они обнаружили и уничтожили пикап с военнослужащими противника. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе дальнейшего наблюдения солдаты также ликвидировали наземный робототехнический комплекс и пункт управления тяжелыми гексакоптерами. Эти действия подтверждают высокую эффективность работы российских беспилотников в зоне конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
