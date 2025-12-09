ВС России сорвали ротацию ВСУ и уничтожили пикап под Константиновкой

09 декабря 2025, 09:22

Фото: iStock/vadimrysev

Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск предотвратили попытку ротации боевиков ВСУ в районе Константиновки. Они обнаружили и уничтожили пикап с военнослужащими противника. Об этом пишет РИА Новости.