Пленный Ионов: положение группировки ВСУ в Димитрове тяжелое
Ситуация для украинской группировки в Димитрове ДНР становится критической. Военнослужащий Сергей Ионов, попавший в плен, рассказал о тяжелых условиях, в которых находятся его сослуживцы. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Провизия не поступает, а ротация личного состава не организована. Боевик отметил, что командиры не понимают масштабы проблемы. Он провел четыре дня на позиции с товарищем, после чего российские бойцы нашли их через открывшийся люк и взяли в плен.
По словам Ионова, отсутствие еды и поддержки ставит солдат в безвыходное положение. Непонятно, как долго они смогут продержаться в таких условиях.
