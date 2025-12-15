Пленный Ионов: положение группировки ВСУ в Димитрове тяжелое

15 декабря 2025, 10:14

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Ситуация для украинской группировки в Димитрове ДНР становится критической. Военнослужащий Сергей Ионов, попавший в плен, рассказал о тяжелых условиях, в которых находятся его сослуживцы. Об этом пишет РИА Новости.