ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 130 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожено 130 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать восемь — над Астраханской областью, двадцать пять — над Брянской областью, двадцать пять — над Московским регионом, в том числе пятнадцать, летевших на Москву, восемь — над Белгородской областью, восемь — над Ростовской областью, восемь — над Калужской областью, шесть — над Тульской областью, четыре — над Республикой Калмыкия, три — над Курской областью, три — над Орловской областью, один — над Рязанской областью, один — над акваторией Каспийского моря.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
