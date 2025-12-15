15 декабря 2025, 08:59

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнослужащая спецназа «‎Ахмат» Наталья Максимус поделилась своими впечатлениями о плененных солдатах. В интервью ТАСС она рассказала о встречах с украинскими женщинами на фронте и выразила недоумение по поводу их решения участвовать в конфликте.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Если мужика я могу понять, то женщину нет», – подчеркнула собеседница.

«Мы не отказываемся от них. Мы даем шанс выжить и реабилитироваться. Некоторые даже становятся мотивированными против украинской стороны, которая причинила им много бед», – добавила Максимус.