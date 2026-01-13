Силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог
Силы противовоздушной обороны активно работают в Таганроге, отражая воздушную атаку.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об этом в своем Telegram-канале. По его словам, пока нет информации о пострадавших. Он призвал жителей оставаться осторожными и соблюдать меры безопасности. В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки на земле.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
