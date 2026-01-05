Пленный из ВСУ рассказал о передаче ВС РФ важных координат для ударов
Пленный украинский разведчик Владимир Ли передал ВС РФ координаты военных объектов на Украине для нанесения по ним удара. Об этом сообщил ТАСС.
Ли оказался в плену на запорожском направлении в сентябре прошлого года. Он пояснил, что сдался, так как его бросили сослуживцы и командование, оставив на закрытой позиции.
«Я был в помещении, где не было понятно, утро или вечер, дней пять. ВС РФ просто зашли в дом, в котором я находился», — добавил Ли.
Информация, предоставленная пленным, о расположении военных объектов ВСУ может быть использована для корректировки артиллерийского огня и нанесения точных ударов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.