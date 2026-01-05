05 января 2026, 09:46

ТАСС: пленный из ВСУ рассказал о передаче ВС РФ важных координат для ударов

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный украинский разведчик Владимир Ли передал ВС РФ координаты военных объектов на Украине для нанесения по ним удара. Об этом сообщил ТАСС.





Ли оказался в плену на запорожском направлении в сентябре прошлого года. Он пояснил, что сдался, так как его бросили сослуживцы и командование, оставив на закрытой позиции.





«Я был в помещении, где не было понятно, утро или вечер, дней пять. ВС РФ просто зашли в дом, в котором я находился», — добавил Ли.