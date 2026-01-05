Достижения.рф

Пленный из ВСУ рассказал о передаче ВС РФ важных координат для ударов

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный украинский разведчик Владимир Ли передал ВС РФ координаты военных объектов на Украине для нанесения по ним удара. Об этом сообщил ТАСС.



Ли оказался в плену на запорожском направлении в сентябре прошлого года. Он пояснил, что сдался, так как его бросили сослуживцы и командование, оставив на закрытой позиции.

«Я был в помещении, где не было понятно, утро или вечер, дней пять. ВС РФ просто зашли в дом, в котором я находился», — добавил Ли.

Информация, предоставленная пленным, о расположении военных объектов ВСУ может быть использована для корректировки артиллерийского огня и нанесения точных ударов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Екатерина Коршунова

