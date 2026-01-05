Трамп утверждает, что не верит в удар Киева по резиденции Путина
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не верит в факт нанесения Украиной удара по государственной резиденции президента России. Трансляцию его выступления вел Белый дом.
Комментируя тему возможного обстрела объекта в Новгородской области, глава США выразил сомнение.
«Я не верю, что этот удар имел место», — заявил Трамп.
Он отметил, что, по его сведениям, «что-то произошло достаточно близко», однако это не было атакой на резиденцию.
На вопрос о причинах его предыдущей критики в адрес возможной атаки Трамп ответил, что на тот момент информация не была подтверждена. В конце президент США выразил надежду на разрешение конфликта между Россией и Украиной.
В ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина с помощью дронов, сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 БПЛА, и все они успешно нейтрализованы.