Трамп утверждает, что не верит в удар Киева по резиденции Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не верит в факт нанесения Украиной удара по государственной резиденции президента России. Трансляцию его выступления вел Белый дом.



Комментируя тему возможного обстрела объекта в Новгородской области, глава США выразил сомнение.

«Я не верю, что этот удар имел место», — заявил Трамп.

Он отметил, что, по его сведениям, «что-то произошло достаточно близко», однако это не было атакой на резиденцию.

На вопрос о причинах его предыдущей критики в адрес возможной атаки Трамп ответил, что на тот момент информация не была подтверждена. В конце президент США выразил надежду на разрешение конфликта между Россией и Украиной.

В ночь на 29 декабря Украина предприняла попытку атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина с помощью дронов, сообщил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 БПЛА, и все они успешно нейтрализованы.
Екатерина Коршунова

