Пленный из ВСУ заявил, что жены украинских солдат просят отдать Донбасс России

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Жены украинских военнослужащих просят отдать Донбасс России. Такое заявление сделал пленный солдат ВСУ Виталий Мириневский. Данные предоставлены Минобороны РФ.
«…Уже наши же жены, женщины говорят: отдай Донбасс. Зеленский, куда ж не кинься, он разграбил все. Что дали - тоже забрал», — произнес пленник.Он добавил, что украинские боевики бьют по своим, чтобы те не попали в плен. Причем, если украинский военнослужащий пропадает, это никак не оплачивается, сказал Мириневский. Пленник рассказал, что сотрудники украинского военкомата поймали его при сдаче макулатуры. Затем засунули в машину, отправив в учебный центр, где дали бронежилет.
«…Я прошел пятьдесят метров и упал с ним. Говорю: какой я воин вам? Я вообще водитель», — подчеркнул Мириневский.Он резюмировал, что в бригаду набирали всех подряд, «лишь бы заполнить дырки».
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Никита Кротов