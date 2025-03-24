Зачистка Курской области, срыв ротации ВСУ под Херсоном, наступление в Торецке: последние новости СВО

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Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронта. На Херсонском и Запорожском направлениях Вооруженные силы РФ успешно срывают ротации противника и продвигаются в лесных массивах и на опорных пунктах. В Часов Яре они сужают кольцо вокруг украинских сил, оставляя им лишь один путь для отхода через водохранилище. Подробности – в материале «Радио 1».
Курская областьВооружённым силам Украины ранее удалось укрепиться в южной части Демидовки, находящейся на границе Сумской области. Противник попытался вытеснить российские войска из северной части села. К вечеру ситуация значительно изменилась. Благодаря совместным усилиям спецназа «Ахмат», 155-й бригады и спецназа ГРУ противник был выбит из Демидовки. В настоящее время в селе проводится зачистка, и контроль над населённым пунктом полностью восстановлен.
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Севернее Демидовки, в районе Владимировки, российские части пересекли границу Сумской области и пытаются закрепиться в этом населённом пункте. Бои здесь продолжаются, и их исход может определить дальнейшее развитие событий на этом участке фронта.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские войска успешно предотвратили новую попытку Вооружённых сил Украины провести ротацию в районе Антоновского моста. Артиллерия и Воздушно-космические силы России нанесли точечные удары по позициям противника в окрестностях Никольских дач. В результате этих действий были уничтожены склады с боеприпасами и военная техника ВСУ, что значительно ослабило их оборонительные возможности в этом районе.
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Запорожское направлениеНа Запорожском направлении российские силы продолжают вытеснять противника из укреплённых позиций. В окрестностях Лобкового и восточнее этого населённого пункта зафиксировано продвижение российских войск в лесных массивах. Ситуация аналогична в районе Каменского, где российские подразделения выбивают ВСУ из их опорных пунктов. На западном фланге Орехова, а также в районах Щербаков и Малых Щербаков продолжаются позиционные бои средней интенсивности, однако линия фронта остаётся стабильной.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении российские войска достигли значительных успехов. На участке Привольное – Новосёлка они продвинулись вперёд и закрепились на новых позициях. В районах Раздольного и Весёлого наблюдаются серьезные достижения: за контроль над Весёлым идут интенсивные бои, а к северу от Раздольного российские силы атакуют в сторону Богдановки, расширяя свою зону контроля на 400 метров.
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Торецкое направлениеНа Торецком участке ВС РФ осуществили наступление вдоль канала Северский Донец – Донбасс, увеличив зону контроля к северу от Дружбы. Небольшие успехи также были отмечены в районе Крымского, однако в самом Торецке линия фронта пока остается стабильной.
Купянское направлениеК югу от Загрызово российские войска продолжают наступление к Богуславке, укрепляясь вдоль реки Лозовая. На севере от Купянска, в южной части Синьковки и в районе Западного, ВС РФ продолжают обстреливать позиции ВСУ. В районе Двуреченского плацдарма российские войска оказывают давление на противника, продвигаясь к северным окраинам Двуречной и расширяя свою зону контроля. Также был создан новый плацдарм за рекой Оскол северо-восточнее Каменки, а территория контроля увеличилась в районе Тополей.
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Анастасия Хохлова