Боевики ВСУ не могут сбежать в Сумскую область из Курской из-за своих же мин

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Подразделения украинских боевиков, находящиеся в Гоголевке Курской области, не могут сбежать в Сумскую область из-за своих же мин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«ВСУ заминировали участок местности юго-восточнее Гоголевки, пытаясь сдержать наступление РФ. Одновременно ВСУ, находящиеся в данном районе, лишились последнего шанса на бегство в Сумскую область», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в районе Суджи Курской области обнаружили мины, изготовленные с использованием 3D-печати, которые были оставлены ВСУ.
С 8 по 14 марта, согласно данным Минобороны РФ, в Курской области были освобождены 30 населённых пунктов, включая Суджу.
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Элина Позднякова