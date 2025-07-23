Пленный Кальновский: ВСУ заставляли держать позиции до прихода нормальный войск
По словам сдавшегося в плен ВС РФ бойца ВСУ Владимира Кальновского, украинское командование заставляло солдат держать позиции до прихода нормальных войск. Этим пленный поделился с ТАСС.
Кальновский сдался российским военным в районе села Малый Бурлук Харьковской области. До этого он являлся офицером стрелкового батальона 143-й отдельной механизированной бригады.
«Командование то отдавало приказы занимать позиции, то быстро уходить. Говорили нам, что будет подкрепление, а потом переставали выходить на связь. <…> Они так хотели, чтобы мы держали собой позиции, а потом уже подошли бы нормальные войска», — рассказал агентству Кальновский.
Как оказалось, командование ВСУ запугивало солдат историями о том, что якобы в российском плену их будут пытать и мучить. Бойцам не разрешали сдаваться ни при каких условиях. Кальновский отметил, что все рассказы оказались ложью, так как в плену есть все условия для достойного содержания солдат.