ВСУ лишились переданного им Францией истребителя Mirage 2000
Украинская армия лишилась одного из трех переданных им Францией истребителя Mirage 2000. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Воздушное судно было передано ВСУ в феврале этого года. По официальной версии, истребитель потерпел крушение из-за ошибки двигателя. Неофициальная версия гласит, что самолет был сбит после удара украинской ПВО.
Авария случилась 22 июля в небе над Волынью. Пилоту воздушного судна удалось выжить. Об ударе ПВО рассказали очевидцы произошедшего. На данный момент неизвестно, была ли это ракета российская, или украинская.
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