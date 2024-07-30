Пленный Кицай: ВСУ оправляют в зону СВО неподготовленных мобилизованных

Фото: istockphoto / Michele Ursi
Военнослужащий ВСУ Иван Кицай, который попал в плен, рассказал, что мобилизованных украинских военных не обучают и сразу отправляют на передовую без еды и сопровождающих. Видео с его рассказом было опубликовано Министерством обороны Российской Федерации 30 июля, сообщили Известия.
По словам мобилизованного, он получил повестку с требованием явиться в военкомат на следующий день. Сразу после этого его отправили на медкомиссию.
Мобилизованным обещали, что они пробудут на позициях ВСУ три-четыре дня, а затем их сменят. Однако вместо этого их высадили под деревьями в необорудованной посадке и сказали, что утром за ними придёт сопровождающий. Но проводник так и не пришёл.
Кицай сидел возле дерева, когда заметил, что к ним идут российские военные. Мобилизованным ВСУ предложили сдаться. Кицай согласился без сопротивления. Российские военные напоили и накормили его. Украинец отметил, что в плену с ним обращались хорошо.
Ранее, 22 июля, пленный солдат ВСУ Сергей Кожемяко сообщил, что подготовка мобилизованных в украинской армии слишком быстрая. Необстрелянных солдат сразу отправляют на боевые позиции, где они погибают или попадают в плен.
Армия России вошла в Торецк
Стало известно, что станет с F-16 после передачи их Киеву
ВС РФ и ВСУ остановили бой, чтобы пропустить женщину, шедшую с Украины в Россию
«Мы приехали под Харьков, точное название села не знаю. Там была школа, мы переночевали два дня, получили броню и форму. Потом ночью сели в автобус и поехали дальше», — рассказал Кицай.
Мобилизованным обещали, что они пробудут на позициях ВСУ три-четыре дня, а затем их сменят. Однако вместо этого их высадили под деревьями в необорудованной посадке и сказали, что утром за ними придёт сопровождающий. Но проводник так и не пришёл.
Кицай сидел возле дерева, когда заметил, что к ним идут российские военные. Мобилизованным ВСУ предложили сдаться. Кицай согласился без сопротивления. Российские военные напоили и накормили его. Украинец отметил, что в плену с ним обращались хорошо.
Ранее, 22 июля, пленный солдат ВСУ Сергей Кожемяко сообщил, что подготовка мобилизованных в украинской армии слишком быстрая. Необстрелянных солдат сразу отправляют на боевые позиции, где они погибают или попадают в плен.
Читайте также:
Армия России вошла в Торецк
Стало известно, что станет с F-16 после передачи их Киеву
ВС РФ и ВСУ остановили бой, чтобы пропустить женщину, шедшую с Украины в Россию
Мира Полтева