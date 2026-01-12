Штурмовая группа 58-й бригады ВСУ уничтожена в Харьковской области
В районе села Лиман Харьковской области произошла серьезная атака. Об этом пишет РИА Новости.
Штурмовая группа 58-й мотопехотной бригады ВСУ попыталась провести контратаку, но не достигла успеха. Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении вражеской группы в лесу возле Лимана.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
