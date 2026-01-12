Российская артиллерия нанесла массированный удар по ВСУ под Красноармейском
Артиллерийская бригада группировки «Центр» обстреляла позиции ВСУ на красноармейском направлении из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Перед военнослужащими поставили задачу уничтожить опорные пункты противника в радиусе поражения. Одна из целей располагалась в 30 км, однако это не помешало российским военным нанести серию точных ударов 220-миллиметровыми снарядами, обратив остатки живой силы ВСУ в бегство.
«Мы отработали на красноармейском направлении опорные пункты противника. 16 осколочно-фугасными снарядами нанесли удар», — заявил участник боевых действий, старший сержант Николай Вельганенко.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.