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Командир разведывательного взвода 155-й бригады ВСУ Вадим Вейкай сообщил, что из 2400 военных, проходивших подготовку во Франции, дезертировало 1700. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам пленного, данная бригада стала одним из лидеров по числу дезертиров. Вейкай отметил, что обучение украинских боевиков было скорее пиаром, а реальная готовность была лишь «на листочке».
Он добавил, что обучение во Франции длилось 55 дней, однако новое для себя солдаты ВСУ там не узнали. Как только военнослужащие бригады приехали выполнять свои обязанности, «треть самовольно оставила часть, другая половина получила ранения, а оставшаяся часть, к сожалению, скончалась», заключил Вейкай.
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Екатерина Коршунова