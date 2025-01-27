Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Пленный командир ВСУ рассказал об уровне подготовки военных во Франции

Пленный командир ВСУ рассказал об уровне подготовки военных во Франции

Пленный командир бригады ВСУ: готовность обученных во Франции была на листочке
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Командир разведывательного взвода 155-й бригады ВСУ Вадим Вейкай сообщил, что из 2400 военных, проходивших подготовку во Франции, дезертировало 1700. Об этом сообщили в Минобороны России.


По словам пленного, данная бригада стала одним из лидеров по числу дезертиров. Вейкай отметил, что обучение украинских боевиков было скорее пиаром, а реальная готовность была лишь «на листочке».

Он добавил, что обучение во Франции длилось 55 дней, однако новое для себя солдаты ВСУ там не узнали. Как только военнослужащие бригады приехали выполнять свои обязанности, «треть самовольно оставила часть, другая половина получила ранения, а оставшаяся часть, к сожалению, скончалась», заключил Вейкай.

Читайте также:

Российские бойцы захватили бункер генералов НАТО в Часов Яре

ПВО России перехватила 32 украинских беспилотника за ночь

Войска РФ нанесли сокрушительный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
#обучение
#солдаты
#нато
#всу
#удар
#франция
В Конгрессе обрадовались приостановке помощи Украине
Конгрессвумен Тейлор Грин: американцы приветствуют приостановку помощи Киеву
27 января 2025, 09:41

Фото: iStock/Andrii Atanov

Жители США приветствуют решение администрации американского лидера Дональда Трампа приостановить помощь другим странам. Об этом написала член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X.
По словам конгрессвумен, Госдепартамент пребывает в состоянии шока, а американцы празднуют.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов ввел масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. Согласно распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство программ будут заморожены на 90 дней.

До этого Владимир Зеленский заявил, что без помощи США Украина проиграет в текущем вооруженном конфликте с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США предупредили о «взрыве» горячих точек в Европе при заморозке конфликта с Украиной

Стало известно, когда Трамп планирует разрешить конфликт на Украине

Западные СМИ раскрыли четыре ожидаемых сценария окончания конфликта на Украине
#сша
#конфликт
#сми
#трамп
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские бойцы захватили бункер генералов НАТО в Часов Яре
Военкор Кулько сообщил о захвате ВС РФ бункера натовских генералов в Часовом Яре
27 января 2025, 08:18

Фото: iStock/aapsky

Бойцы российского спецназа «Ахмат» и 4-й бригады захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько.
По его словам, на территории лесной базы отдыха «Часовоярец» еще до начала СВО были взведены укрепления. Уточняется, что в одном из бункеров с 2023 года находился штаб, в котором размещались генералы Североатлантического альянса (НАТО) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Войска РФ нанесли сокрушительный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Bloomberg: НАТО хочет давать странам ЕС секретную информацию по вооружениям

В США рассказали о новых дронах российских войск
#нато
#всу
#удар
#рф
#вс рф
#спецоперация
#часов яр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Часова Яра рассказал, как ВСУ выдавали себя за мирных жителей
Житель Часова Яра Морковин: украинские военные выдавали себя за мирных жителей
27 января 2025, 08:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Часовом Яре местный житель Павел Морковин заявил, что украинские военные использовали тактику маскировки, выдавая себя за мирных жителей. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в соседнем огороде находились минометчики, которые были одеты в гражданскую форму и активно использовали минометы для обстрелов.

Морковин отметил, что у командиров военных подразделений были опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к 17-й и 27-й бригадам. Он также упомянул о наличии радара, накрытого сеткой, который использовался для наблюдения за ситуацией.

«По этим устройствам было видно, кто они такие», — добавил он.

По словам свидетеля, несмотря на военное присутствие, солдаты были одеты так, что их можно было легко принять за гражданских лиц, если не знать о происходящем.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

ПВО России перехватила 32 украинских беспилотника за ночь

Сбежавший солдат ВСУ рассказал о жестких условиях обучения в Великобритании

​В США предупредили о «взрыве» горячих точек в Европе при заморозке конфликта с Украиной
#сша
#россия
#конфликт
#сво
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО России перехватила 32 украинских беспилотника за ночь
27 января 2025, 07:21

Фото: iStock/NiseriN

Ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 32 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало Минобороны.
Наибольшее количество дронов было зафиксировано над Воронежской областью — 15 беспилотников. Также 11 аппаратов были перехвачены над Белгородской областью, 4 — над Курской областью, а по одному БПЛА было уничтожено над территориями Орловской и Тверской областей. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Сбежавший солдат ВСУ рассказал о жестких условиях обучения в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В США предупредили о «взрыве» горячих точек в Европе при заморозке конфликта с Украиной

Войска РФ нанесли сокрушительный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Зеленский назначил нового руководителя «Хортицы» на «самом жестком» направлении для ВСУ
#сша
#бпла
#всу
#минобороны
#солдат
#удар
#рф
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сбежавший солдат ВСУ рассказал о жестких условиях обучения в Великобритании
В Британии мобилизованных ВСУ держали за колючей проволокой, чтобы не сбежали
27 января 2025, 07:20

Фото: iStock/Irina Piskova

В пятницу в СМИ появилось видео с британской военной базы, где проходило обучение украинских солдат. Один из мобилизованных, Валерий Федорович С., который сбежал в Россию, поделился подробностями о своих условиях обучения, информирует РИА Новости.
По его словам, территория базы была ограждена колючей проволокой, а доступ к городу был строго ограничен.

«Он был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов», — рассказал он.

Собеседник отметил, что руководство базы опасалось массового дезертирства среди обучающихся. По его словам, у солдат была запланирована поездка в город на экскурсию, но её отменили из-за опасений, что они могут потеряться.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Войска РФ нанесли сокрушительный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Гладков: Красногвардейский район атаковали дроны ВСУ

Мирошник ответил на предложение в Европе отправить «миротворцев» на Украину
#россия
#конфликт
#оружие
#владимир путин
#сво
#всу
#солдат
#удар
#рф
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​В США предупредили о «взрыве» горячих точек в Европе при заморозке конфликта с Украиной
Миршаймер: при заморозке конфликта на Украине начнется хаос в других частях Европы
27 января 2025, 07:17

Фото: iStock/opolja

Заморозка конфликта на Украине может спровоцировать хаос в других частях Восточной Европы, утверждает американский профессор Джон Миршаймер из Чикагского университета в интервью журналисту Гленну Гринвальду.
Миршаймер выделил шесть потенциальных «горячих точек»: Арктика, Балтика, Белоруссия, Калининград, Молдова и Черное море. По его словам, эти регионы могут стать ареной новых противоречий между Западом и Россией.

«Шесть горячих точек в Восточной Европе, которые могут взорваться на наших глазах», — предупредил профессор.
Миршаймер добавил, что «замороженный» конфликт на Украине не принесет долгожданного мира из-за сохранения токсичных отношений между сторонами. Только полноценное мирное соглашение способно предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.

Мирошник ответил на предложение в Европе отправить «миротворцев» на Украину
Мирошник ответил на предложение в Европе отправить «миротворцев» на Украину
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к диалогу с новой администрацией США по вопросу урегулирования украинского конфликта. Однако, по его словам, главной целью должно быть достижение долгосрочного мира, а не временное перемирие.

Утром 26 января сообщалось, что президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным.


Читайте также:

Войска РФ нанесли сокрушительный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

«Неправда — хлеб стыда»: Ирина Винер о спорте. Почему она не повышала голос на Кабаеву, но жестко мотивировала Мамун?

Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
#москва
#сша
#конфликт
#соглашение
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Войска РФ нанесли сокрушительный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
Рогов: ВС России ракетным ударом уничтожили цех завода «Мотор Сич» в Запорожье
27 января 2025, 06:52

Фото: iStock/Alex Kochev

Российские войска нанесли ракетный удар по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье, который находится под контролем Киева. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, удар был нанесен с использованием комплекса «Искандер».
В результате удара полностью разрушен 65-й цех, где производились силовые установки для авиатехники ВСУ. Также обрушились пролеты в управленческих зданиях, расположенных рядом.

«По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее», — отметил Рогов.
Ранее «Радио 1» передавало, что прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи, соединяющего Швецию и Латвию в Балтийском море.

Как сообщает ведомство, одно из судов, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано для выяснения всех обстоятельств.

Читайте также:

Сотрудник СБУ на огромной скорости сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе

Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин

«Я думала, что это ангина»: ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами
#цех
#оборудование
#владимир рогов
#удар
#рф
#запорожье
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: Красногвардейский район атаковали дроны ВСУ
27 января 2025, 02:00

Фото: iStock/Dragon Claws

В Красногвардейском районе Белгородской области случилась атака беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших, по предварительным данным, нет, однако несколько частных домов и инфраструктура получили повреждения.

В селе Палатово детонация одного из дронов привела к выбитым стеклам в двух жилых домах. Также пострадали линии газо- и электроснабжения, аварийные службы уже работают над устранением повреждений.

«Ещё один дрон сдетонировал в селе Весёлое — в двух жилых домах выбиты окна», — написал Гладков.
Проверка территории продолжается, окончательная информация о последствиях будет известна позже.

Читайте также:

Мирошник ответил на предложение в Европе отправить «миротворцев» на Украину

В Ленобласти мужчину избили, облили бензином и живьем подожгли в котельной

Зеленский назначил нового руководителя «Хортицы» на «самом жестком» направлении для ВСУ
#дрон
#telegram
#Вячеслав Гладков
#всу
#атака
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мирошник ответил на предложение в Европе отправить «миротворцев» на Украину
Мирошник: Прибывшие на Украину без согласия РФ «миротворцы» станут военной целью
27 января 2025, 01:14

Фото: iStock/zim286

Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что любые «мирные контингенты», которые появятся на территории Украины без согласия Москвы, будут считаться законной военной целью для Вооруженных сил РФ.
Такое утверждение посол по особым поручениям МИД РФ сделал в своем Telegram-канале, комментируя дискуссию в западных СМИ о возможности размещения миссии с мандатом ООН на Украине.

Идея о вводе «миротворцев» была озвучена главой Военного комитета ЕС Робертом Бригером в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Генерал предположил, что такая миссия могла бы быть использована для «поддержания перемирия», если оно будет достигнуто.

Однако российский дипломат назвал подобные предложения попыткой Запада сохранить киевский режим и избежать его поражения под видом гуманитарной инициативы.

Стало известно, когда Трамп планирует разрешить конфликт на Украине
Стало известно, когда Трамп планирует разрешить конфликт на Украине

«Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, — военная цель с вполне понятными последствиями», — подчеркнул Мирошник.
Он также отметил, что подобные разговоры о «мирных контингентах» в Германии не велись в период подготовки украинского контрнаступления или создания «танковой коалиции» для Украины.

Это, по его мнению, подчеркивает избирательность властей ФРГ. Их настоящая цель — отнюдь не установление справедливого мира.

Читайте также:

Зеленский назначил нового руководителя «Хортицы» на «самом жестком» направлении для ВСУ

Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет

В Боливии перевернулся пассажирский автобус: 19 погибших, 9 пострадавших
#мид
#сми
#заявление
#telegram
#оон
#дипломат
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате