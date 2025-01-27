ПВО России перехватила 32 украинских беспилотника за ночь

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Ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 32 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало Минобороны.
Наибольшее количество дронов было зафиксировано над Воронежской областью — 15 беспилотников. Также 11 аппаратов были перехвачены над Белгородской областью, 4 — над Курской областью, а по одному БПЛА было уничтожено над территориями Орловской и Тверской областей. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Сбежавший солдат ВСУ рассказал о жестких условиях обучения в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Сбежавший солдат ВСУ рассказал о жестких условиях обучения в Великобритании. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова