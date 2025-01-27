Войска РФ нанесли сокрушительный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

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Российские войска нанесли ракетный удар по цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье, который находится под контролем Киева. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, удар был нанесен с использованием комплекса «Искандер».
В результате удара полностью разрушен 65-й цех, где производились силовые установки для авиатехники ВСУ. Также обрушились пролеты в управленческих зданиях, расположенных рядом.
Ранее «Радио 1» передавало, что прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи, соединяющего Швецию и Латвию в Балтийском море.
Как сообщает ведомство, одно из судов, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано для выяснения всех обстоятельств.
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«По сути, возможность быстрого перезапуска производства, как это было после предыдущих ударов, теперь исключена. Это большой удар по противнику и шаг к обеспечению нашей безопасности на будущее», — отметил Рогов.
Ранее «Радио 1» передавало, что прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии после повреждения кабеля связи, соединяющего Швецию и Латвию в Балтийском море.
Как сообщает ведомство, одно из судов, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано для выяснения всех обстоятельств.
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Мария Моисеева