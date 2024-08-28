ВСУ увеличили число разведывательных БПЛА на южнодонецком направлении

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Командир расчёта ЗРК «Стрела» группировки «Восток» ВС РФ с позывным «Гал», сообщил о том, что украинские военные стали активнее использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в ТАСС.
«В последний месяц украинские беспилотные летательные аппараты стали появляться реже, но уже не по одному, а группами. Российские военные отслеживают и сбивают их по одному, но иногда удаётся уничтожить сразу несколько», — поделился «Гала».
Командир расчёта зенитного ракетного комплекса «Стрела» отметил его высокую эффективность в борьбе с воздушной разведкой Вооружённых сил Украины.
Он пояснил, что этот ЗРК в основном используется для уничтожения крупных беспилотников, включая те, которые по размеру и характеристикам напоминают самолёты. А с небольшими беспилотниками, такими как «фипивишки» и «мавики», успешно справляются комплексы радиоэлектронной борьбы.
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