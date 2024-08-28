Российскими военными под Курском была уничтожена группа штурмовиков ВСУ

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Российские военные уничтожили в Курской области группу украинских штурмовиков. Об этом информирует РИА Новости.
Представитель российского силового ведомства в беседе с агентством рассказал, что российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков, которая состояла из семи человек. Они относились к 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области.
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Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области.
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Дарья Осипова