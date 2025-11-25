Командир штурмовой роты «Русь» на себе вынес раненого бойца с передовой

25 ноября 2025, 08:21

Фото: iStock/Mr-Tigga

Командир штурмовой роты отдельного отряда «Русь» с позывным Миссионер проявил настоящий героизм, когда вынес раненого бойца с передовой на краматорском направлении. Об этом пишет РИА Новости.