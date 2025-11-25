Командир штурмовой роты «Русь» на себе вынес раненого бойца с передовой
Командир штурмовой роты отдельного отряда «Русь» с позывным Миссионер проявил настоящий героизм, когда вынес раненого бойца с передовой на краматорском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Это решение позволило избежать риска для группы штурмовиков, которые находились в сложной обстановке.
Ранение произошло во время выполнения задачи. Ситуация на фронте оставалась крайне напряженной, и инфекция начала угрожать жизни бойца. Эвакуация осложнялась постоянными атаками противника, который не давал возможности подойти к позиции. Как только появилось «окно» для маневра, командир принял решение действовать самостоятельно.
Миссионер объяснил, что группа из нескольких человек могла привлечь внимание врага, что привело бы к новым потерям. Благодаря быстрому действию командира, бойца успешно эвакуировали и передали для дальнейшего лечения. Сейчас раненый восстанавливается и проходит курс реабилитации.
