В России перечислили рычаги давления Трампа на ЕС и Украину

18 августа 2025, 23:16

Военэксперт Кнутов: рычаг давления Трампа на ЕС — запрет на передачу оружия

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

У США есть множество рычагов давления на Европу и Украину, которые американский президент Дональд Трамп может использовать в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.





Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Белый дом, где у него пройдут переговоры с президентом США Дональдом Трампом.





«Трамп сможет надавить на Зеленского и европейских лидеров, если пригрозит полным прекращением финансовой и военной помощи Украине и остановкой передачи разведывательной информации. Однако самый сильный рычаг давления — это запрет на передачу оружия Пентагона третьим странам», — сказал Кнутов «Газете.Ru».

«Зеленский либо согласится со всем, что ему предложат, получив за это личные гарантии, либо не получит гарантий и попытается что-то выторговать для себя, спровоцировав эскалацию конфликта. Всё. Никаких других вариантов быть не может», — уверен эксперт.