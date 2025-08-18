В России перечислили рычаги давления Трампа на ЕС и Украину
Военэксперт Кнутов: рычаг давления Трампа на ЕС — запрет на передачу оружия
У США есть множество рычагов давления на Европу и Украину, которые американский президент Дональд Трамп может использовать в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Белый дом, где у него пройдут переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
«Трамп сможет надавить на Зеленского и европейских лидеров, если пригрозит полным прекращением финансовой и военной помощи Украине и остановкой передачи разведывательной информации. Однако самый сильный рычаг давления — это запрет на передачу оружия Пентагона третьим странам», — сказал Кнутов «Газете.Ru».
В этом случае, по словам эксперта, европейским странам будет практически нечего поставлять Киеву.
Кнутов не исключил, что Трамп выйдет из процесса мирного урегулирования украинского конфликта, однако это случится только в случае «абсолютно тупиковых» переговоров.
В свою очередь историк, журналист Владимир Скачко заявил Общественной Службе Новостей, что вероятность достижения конкретных договорённостей на встрече Трампа и Зеленского составляет 50 %.
«Зеленский либо согласится со всем, что ему предложат, получив за это личные гарантии, либо не получит гарантий и попытается что-то выторговать для себя, спровоцировав эскалацию конфликта. Всё. Никаких других вариантов быть не может», — уверен эксперт.
По мнению Скачко, Зеленский согласится на всё в обмен на предоставление личных гарантий, которые для него являются ключевым моментом.
В противном случае главе киевского режима останется надеяться лишь на страны Европы, заключил историк.