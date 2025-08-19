Над Волгоградом раздались мощные взрывы, система ПВО сбивает дроны ВСУ

19 августа 2025, 02:13

SHOT: В небе над Волгоградом прогремело около 10 взрывов на фоне работы ПВО

Фото: iStock/dzika_mrowka

В небе над Волгоградом прогремело около 10 взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





По словам очевидцев, сначала в 01:20 ночи раздался один громкий звук, а затем, начиная с 01:40, последовала продолжительная серия взрывов. Некоторые докладывают о четырех хлопках, другие — о десяти. На окраинах города были видны вспышки от взрывов.



