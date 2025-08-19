Над Волгоградом раздались мощные взрывы, система ПВО сбивает дроны ВСУ
SHOT: В небе над Волгоградом прогремело около 10 взрывов на фоне работы ПВО
В небе над Волгоградом прогремело около 10 взрывов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, сначала в 01:20 ночи раздался один громкий звук, а затем, начиная с 01:40, последовала продолжительная серия взрывов. Некоторые докладывают о четырех хлопках, другие — о десяти. На окраинах города были видны вспышки от взрывов.
Трамп объявил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского
Жители отмечают, что беспилотники летели на очень низкой высоте со стороны села Большие Чапурники. Предварительно, взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны, отражающих атаку БПЛА ВСУ. Сообщается, что были уничтожены уже два украинских дрона.
На данный момент официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Ранее в аэропорту Волгограда был введен план «Ковёр», в результате чего воздушная гавань временно приостановила прием и отправку рейсов.