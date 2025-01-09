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Пленный Костюк: Командование ВСУ бросило солдат за отказ устанавливать мины

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командование ВСУ бросило своих военнослужащих под обстрелом в Сумской области. Это произошло после того, как те отказались устанавливать противотанковые мины по видеоинструкции.
Об этом рассказал пленный украинский солдат Михаил Костюк, видеоинтервью с которым распространила пресс-служба министерства обороны РФ. По словам военнослужащего, его с сослуживцами привезли в заброшенный дом в Сумской области, где они просидели сутки. Затем туда же доставили партию противотанковых мин.

«Загрузили нас в машину и объяснили, показали видео, как устанавливать эти мины. Сказали выполнить задание — мы его выполнять отказались. Нам сказали, что отказ не принимается», — вспоминает Костюк.



Затем, когда солдаты ВСУ возвращались, они попали под сильный обстрел. Оказалось, что командование просто бросило их, никто за ними не вернулся и вывозить их не собирались. Не зная, как поступить, вся группа предпочла сдаться в плен.

По словам военнопленного, обучение его было очень поверхностным. Ему показали только, как держать автомат и как им пользоваться. На этом военная подготовка закончилась.

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