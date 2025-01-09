Пленный Костюк: Командование ВСУ бросило солдат за отказ устанавливать мины

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Командование ВСУ бросило своих военнослужащих под обстрелом в Сумской области. Это произошло после того, как те отказались устанавливать противотанковые мины по видеоинструкции.
Об этом рассказал пленный украинский солдат Михаил Костюк, видеоинтервью с которым распространила пресс-служба министерства обороны РФ. По словам военнослужащего, его с сослуживцами привезли в заброшенный дом в Сумской области, где они просидели сутки. Затем туда же доставили партию противотанковых мин.
Затем, когда солдаты ВСУ возвращались, они попали под сильный обстрел. Оказалось, что командование просто бросило их, никто за ними не вернулся и вывозить их не собирались. Не зная, как поступить, вся группа предпочла сдаться в плен.
По словам военнопленного, обучение его было очень поверхностным. Ему показали только, как держать автомат и как им пользоваться. На этом военная подготовка закончилась.
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«Загрузили нас в машину и объяснили, показали видео, как устанавливать эти мины. Сказали выполнить задание — мы его выполнять отказались. Нам сказали, что отказ не принимается», — вспоминает Костюк.
Затем, когда солдаты ВСУ возвращались, они попали под сильный обстрел. Оказалось, что командование просто бросило их, никто за ними не вернулся и вывозить их не собирались. Не зная, как поступить, вся группа предпочла сдаться в плен.
По словам военнопленного, обучение его было очень поверхностным. Ему показали только, как держать автомат и как им пользоваться. На этом военная подготовка закончилась.
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Александр Бойцов