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Командование ВСУ инструктировало украинских военнослужащих расстреливать мирных жителей Курской области и пленных россйских бойцов после допроса. Об этом рассказал попавший в плен солдат ВСУ Владимир Самороченко.
На видео, опубликованном министерством обороны РФ, военнопленный говорит о вполне определённых приказах командования не церемонится ни с мирным населением, ни с попавшими в плен военнослужащими ВС РФ.
По его словам, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) забрали его из дома, когда он вышел покурить на лестницу.
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«Говорили, надо ликвидировать после допросов. В основном так и делали, расстреливали», — признаётся пленный украинец.
По его словам, сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) забрали его из дома, когда он вышел покурить на лестницу.
«Открылась дверь лифта, вышли военкомы, надели наручники и отвезли в ТЦК. Даже вещи не дали собрать», — рассказал Самороченко.Он также добавил, что подготовка в лагере была формальной, стрелял всего один раз. На позициях в Курской области он пробыл всего шесть дней, прежде чем был ранен и попал в плен.
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Александр Бойцов