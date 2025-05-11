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В Харьковской области памятники со знаменами Победы атакованы дронами ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники атаковали красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных РФ территориях Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Купянского района Александра Капленко.
«Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно» — рассказал агентству Капленко.

Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские войска атаковали два гражданских объекта в городе Рыльск Курской области. По предварительным данным, ВСУ для удара использовали установку HIMARS.

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Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три человека
11 мая 2025, 23:57

Фото: iStock/lusia599

При ракетном ударе ВСУ по городу Рыльску в Курской области пострадали три человека. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу», — сообщает градоначальник.

Хинштейн отметил, что удар привел к значительным повреждениям гостиницы на въезде в город. На первом этаже здания находилась автомойка, а на втором номера для постояльцев. Помимо этого взрыв от удара повредил два автомобиля и два частных дома.

Напомним, что украинские войска атаковали гостиницу и автомойку в городе Рыльск Курской области. Предварительно, ВСУ использовали для удара установку HIMARS.

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В МИД сообщили об усилении ударов Киева по гражданским
Посол Мирошник: Киев усиливает удары по гражданским
11 мая 2025, 22:10

Фото: istockphoto/Mordolff

На фоне действий Москвы по деэскалации украинского конфликта киевский режим усилил преднамеренные удары по гражданскому населению. Об этом в Telegram-канале написал посол российского МИДа Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что Украина может устроить новые провокации на своей территории и попытаться обвинить в этом РФ.
«Понимая, что в атаках с использованием БПЛА случайности быть не может, отмечаем, что Киев ведет циничную охоту за частными гражданскими и специализированными гражданскими автомобилями», — сказано в посте Мирошника.

Он добавил, что за последние два дня количество беспилотных атак со стороны ВСУ по гражданским машинам чрезвычайное. Ранее стало известно об атаке со стороны ВСУ в Рыльске в Курской области. Боевики ударили по двум гражданским объектам.

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ВСУ ударили по двум гражданским объектам в Курской области
Mash: ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по гостинице и автомойке в Курской области
11 мая 2025, 21:53

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ, по предварительным данным, ударили из установки HIMARS по автомойке и гостинице в Рыльске в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По информации канала, местные жители помогают в разборе завалов, где могут быть пострадавшие.
Перед этим Telegram-канал «Типичный Курск» обнародовал видео с места ЧП, где видно пострадавших и разрушенные здания.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область. Боец ВС РФ Оптима рассказывал, что противник хотел зайти со стороны Сумской области Украины, но его уничтожили.

Боевики регулярно бьют по российским гражданским объектам. В Москве не раз подчеркивали террористический характер действий киевского режима.

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Трамп призвал Киев соглашаться на переговоры с Россией
Трамп: Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией
11 мая 2025, 20:03

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим должен «немедленно» согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах. Об этом в соцсетях написал американский лидер Дональд Трамп.
«Украина должна согласиться на это немедленно», — сказано в посте.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что такой диалог определит, «возможна ли сделка».

«Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом», — добавил республиканец.
Сегодня Путин предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. Он подчеркнул, что смысл диалога в устранении первопричин конфликта и установлении долгосрочного мира. Владимир Зеленский в ответ на предложение выдвинул ультиматум.

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На Украине призвали убрать ТЦК в текущем виде
Гончаренко* призвал убрать военкоматы в текущем виде
11 мая 2025, 19:46

Фото: istockphoto/Multipedia

Украинские военкоматы в текущем виде должны быть ликвидированы. Заявление нардепа Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* цитирует РИА Новости.
«В сети уже разошлось видео, где сотрудник ТЦК посреди бела дня бьет человека прямо на улице. Еще один случай — в Харькове: мужчина получил тяжелые травмы после «общения» с представителями ТЦК и попал в больницу… Я говорю об этом не впервые и повторю еще раз: ТЦК в нынешнем виде надо ликвидировать», — сказано в материале.

Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В СМИ не раз звучала информация об издевательствах в украинской армии и военкоматах. Недавно пленный боевик ВСУ Станислав Кучерявый рассказывал, что неонацисты отправляют на штурм людей, у которых проблемы с психикой.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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