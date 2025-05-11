В Харьковской области памятники со знаменами Победы атакованы дронами ВСУ

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Украинские беспилотники атаковали красные знамена Победы, которые вывесили в подконтрольных РФ территориях Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Купянского района Александра Капленко.
«Произошел опять очередной инцидент у нас. На памятниках стоят флаги, и в селе Пески в красный флаг прилетело три дрона. К сожалению, был поврежден памятник. Ну, на красный флаг, конечно реагируют очень сильно» — рассказал агентству Капленко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские войска атаковали два гражданских объекта в городе Рыльск Курской области. По предварительным данным, ВСУ для удара использовали установку HIMARS.
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Иван Мусатов