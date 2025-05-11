Хинштейн: при ракетном ударе ВСУ по Рыльску пострадали три человека

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При ракетном ударе ВСУ по городу Рыльску в Курской области пострадали три человека. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
«Все доставлены в Рыльскую ЦРБ: у двух мужчин серьезные осколочные ранения головы, рук, переломы — они в тяжелом состоянии. Еще одна женщина получила осколочные ранения предплечья и бедра — ее жизни ничего не угрожает. В ближайшее время раненые будут доставлены в Курскую областную больницу», — сообщает градоначальник.
Хинштейн отметил, что удар привел к значительным повреждениям гостиницы на въезде в город. На первом этаже здания находилась автомойка, а на втором номера для постояльцев. Помимо этого взрыв от удара повредил два автомобиля и два частных дома.
Напомним, что украинские войска атаковали гостиницу и автомойку в городе Рыльск Курской области. Предварительно, ВСУ использовали для удара установку HIMARS.
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Иван Мусатов