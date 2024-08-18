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Пленный Макиевский: ВСУ угрожали ударить по своим из «Града» при отступлении

18 августа 2024, 09:53
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожает ударить по своим бойцам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», если они начнут отступать ради сохранения жизни. Об этом рассказал пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский.


На видео, опубликованном министерством обороны РФ, он сообщил, что когда его сослуживцы захотели оставить позиции и отойти, командиры прямо заявили, что по ним ударят ракетами «Града», а потом спишут всё на боевые потери. Конечно, такое отношение командования не может положительно сказаться на боевом духе солдат, сказал военнопленный.

По словам Макиевского, философия войны в ВСУ заключается в большом количестве обещаний и обмана. Когда с трудом собранных новобранцев перебрасывали на Донецкое направление, им обещали, чтобы избежать недовольства, что они будут находиться во второй линии обороны. Однако на деле едва обученное пополнение тут же бросили затыкать дыры на передовой.

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#рф
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Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ
Экс-сослуживец фигуранта дела об атаке на Курск Ишкулова назвал его жестоким
18 августа 2024, 09:25

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир Вооруженных сил Украины Эмиль Ишкулов был агрессивным и жестоким. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его бывший сослуживец Максим.
Он сообщил, что Ишкулов увлекался стрельбой и рукопашным боем.

«Он был помешан на армии», — заявил мужчина.
Собеседник также отметил, что они служили вместе в 2010 году, но уже давно не контактируют. Мужчина уточнил, что сейчас проживает в России.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба Армии России Валерий Герасимов.

Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом врага и выходом на госграницу. Минобороны РФ 16 августа информировало, что за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли до 2 860 военных и 41 танк.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МО РФ: средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами России
18 августа 2024, 08:50

Фото: istock / bbsferrari

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 5 беспилотников над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа, из которых два были сбиты над территорией Белгородской области, один - над территорией Курской области и два - над территорией Ростовской области», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#ночь
#бпла
#рф
#пво
#всу
#беспилотник
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В Курской области уничтожили 16 украинских штурмовиков
В Курской области уничтожили группу из 16 военных штурмового батальона ВСУ
18 августа 2024, 08:28

Фото: istock / Evgeny555

Группа из шестнадцати бойцов 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожена вблизи населенного пункта Кремяное Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя российского силового ведомства.
«Подразделение противника было уничтожено российскими войсками в лесу», — сообщил собеседник.
До этого стало известно, что похищавшего мирных жителей Курской области бойца ВСУ задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда украинских войск утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

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#новости
#всу
#сво
#курская область
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Эксперт Марцинкевич рассказал об усилении физической защиты Курской АЭС
18 августа 2024, 07:45

Фото: istockphoto/Nordroden

Физическая защита Курской атомной электростанции усилена. В целях обеспечения безопасности работы АЭС и строящихся энергоблоков предприняты меры по борьбе с возможным нападением с воздуха.
Об этом в эфире радиостанции «"Спутник" в Крыму» заявил главный редактор аналитического онлайн журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич. Он выразил надежду, что обеспеченные меры позволят надёжно защитить станцию от возможных атак с воздуха. Что касается украинских солдат, вторгшихся на территорию Курской области, то эксперт выразил сомнение в их возможности физически дойти до АЭС.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Запорожской и Курской атомных станций. Лихачёв предложил руководителю агентства посетить Курскую АЭС и оценить ситуацию на месте.

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Губернатор Голубев: После атаки БПЛА в Ростовской области горит дизтопливо
18 августа 2024, 07:29

Фото: istockphoto/rancho_runner

Дежурные системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на юго-западе Ростовской области. После падения обломков сбитого дрона на территории промышленных складов в Пролетарске загорелось дизельное топливо.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, к тушению огня привлечены подразделения пожарно-спасательной службы. По предварительным данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Размеры причинённого ущерба уточняются.

Ранее в министерстве обороны РФ проинформировали, что в ночь на 18 августа российские средства ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией страны. В небе над Ростовской областью были ликвидированы 36 дронов ВСУ.

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#ростовская область
#топливо
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
18 августа 2024, 06:03

Фото: iStock/aapsky

В Киеве прогремел ряд взрывов, передает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Подробности инцидента не сообщаются. Местные власти пока не дали комментариев. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

Спустя семь минут один из телеканалов сообщил о новом взрыве в украинской столице.

Накануне взрыв произошел также в Киевской области. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#киев
#украина
#взрыв
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ВС РФ взяли под контроль 50 опорных пунктов ВСУ за сутки
18 августа 2024, 05:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Военная группировка «Запад» за последние сутки заняла 40 позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки Иван Бигма.
Он отметил, что российские бойцы также уничтожили 11 минометных установок ВСУ.

«Подразделениями реактивной артиллерии группировки нанесен групповой удар (...) по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе КупянскУзловой. В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной», – добавил он.

Ранее российские войска уничтожили украинский пункт дислокации с 80 иностранными наемниками. Цели были поражены оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М». По данным Минобороны, наемники находились в районе Бакареи.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#украина
#россия
#сво
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В Херсонской области сообщили о террористической тактике ВСУ
Губернатор Сальдо: ВСУ прибегают к тактике террористов в Херсонской области
18 августа 2024, 04:12

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в регионе террористическую тактику, нападая на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, украинские войска перешли к террористической тактике, потому что не могут победить российские силы. Сальдо подчеркнул, что оборона России «крепка как сталь».

«Бойцов и вооружения более чем достаточно. Все начеку, врасплох не застанут», – отметил он.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что ВСУ потеряли 20 боевых самолетов, несколько современных катеров и 20 человек при попытке высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области.

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#херсонская область
#всу
#терроризм
#россия
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«Горит превосходно»: кадры уничтожения военной техники ВСУ под Курском
Алаудинов показал видео уничтожения военной техники ВСУ в Курской области
18 августа 2024, 01:58

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал кадры уничтожения иностранной военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале.
На кадрах видно, как дрон догоняет технику врага в открытом поле, после чего происходит взрыв и в небо поднимается густой столб дыма. На следующем видео беспилотник выцеливает противника, спрятавшего боевую машину за жилыми домами. От мощного удара образуется облако дыма, а домашние птицы в испуге разбегаются в стороны.
«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно. Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.
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