Пленный Макиевский: ВСУ угрожали ударить по своим из «Града» при отступлении

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Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) угрожает ударить по своим бойцам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», если они начнут отступать ради сохранения жизни. Об этом рассказал пленный военнослужащий Нацгвардии Украины Александр Макиевский.
На видео, опубликованном министерством обороны РФ, он сообщил, что когда его сослуживцы захотели оставить позиции и отойти, командиры прямо заявили, что по ним ударят ракетами «Града», а потом спишут всё на боевые потери. Конечно, такое отношение командования не может положительно сказаться на боевом духе солдат, сказал военнопленный.
По словам Макиевского, философия войны в ВСУ заключается в большом количестве обещаний и обмана. Когда с трудом собранных новобранцев перебрасывали на Донецкое направление, им обещали, чтобы избежать недовольства, что они будут находиться во второй линии обороны. Однако на деле едва обученное пополнение тут же бросили затыкать дыры на передовой.
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Александр Бойцов