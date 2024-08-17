Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за вступление в ВСУ

С украинских заключенных пообещали снять все обвинения, если они вступят в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военнопленный, Алексей Янусов приговоренный весной 2024 года к пяти годам лишения свободы за кражу велосипеда на Украине и ставший одним из первых заключенных, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины, передает РИА Новости.