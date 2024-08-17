Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за вступление в ВСУ

Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за вступление в ВСУ

17 августа 2024, 07:20
Фото: istockphoto/Diy1

Фото: istockphoto/Diy1

Украинским заключённым, отбывающим тюремные сроки за различные преступления, обещают снять все обвинения, если они согласятся вступить в ВСУ. Об этом рассказал военнопленный Алексей Янусов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что стал одним из первых заключённых, подписавших контракт с украинской армией. Весной 2024 года Янусов был осуждён на пять лет за кражу велосипеда.

По словам пленного, к ним в Бориспольскую исправительную колонию под Киевом приехали два представителя 72-й бригады ВСУ и предложили подписать контракт и пойти служить вместо отбывания срока. За подписание контракта на год они обещали снять все обвинения.



В первую волну контракт подписали 20 человек. Около месяца они проходили обучение, а затем их отправили воевать в ДНР. Под Константиновкой Янусов попал в плен. Украинец рассказал, что его подразделение отправили на позицию, ранее оставленную другой частью ВСУ, чтобы собрать брошенное снаряжение и боекомплект. Когда они добрались до рубежа, обнаружили, что он уже занят российскими бойцами. В короткой стычке трое сослуживцев Алексея были убиты, а сам он сдался, чтобы сохранить жизнь.

Читайте также:

Добровольно вступившая в ВСУ украинка попала в плен ВС РФ в Курской области

Пленный боевик ВСУ раскрыл приказ командования перед атакой на Курскую область

«Это моя Родина»: пленный «азовец*» заявил, что хочет защищать Донбасс и воевать за Россию

* Организация признана террористической и запрещена в РФ
#жизнь
#обучение
#человек
#контракт
#днр
#всу
#плен
Минобороны сообщило потери ВСУ в зоне ответственности «Юга»
17 августа 2024, 06:16

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 бойцов и шесть гаубиц в зоне ответственности подразделения «Юг». Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра соединения Сергей Румянцев.
По его словам, ВСУ потеряли 340 боевых самолетов и четыре единицы техники.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119», – уточнил он.

Представитель Минобороны добавил, что подразделение «Юг» улучшило свои позиции вдоль линии фронта и уничтожило живую силу и технику 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Кроме того, российские войска отразили две контратаки ВСУ.

Ранее на Западе заявили, что силы РФ понесли тяжелые потери под Курском. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.

Читайте также:

Стал известен еще один фигурант покушения на Прилепина

В Курской области ликвидировали колонну ВСУ

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
#украина
#минобороны рф
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный рассказал об обещании снять обвинения заключенным при вступлении в ВСУ
Боец ВСУ Янусов: заключенным обещают снять обвинения за вступление в ряды ВСУ
17 августа 2024, 05:46

Фото: iStock/Yingko

С украинских заключенных пообещали снять все обвинения, если они вступят в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военнопленный, Алексей Янусов приговоренный весной 2024 года к пяти годам лишения свободы за кражу велосипеда на Украине и ставший одним из первых заключенных, подписавших контракт с Вооруженными силами Украины, передает РИА Новости.
По словам Янусова, в Бориспольскую исправительную колонию в Киевской области прибыли представители 72-й бригады ВСУ. Двое солдат подписали контракт и предложили «забрать их без отбивания свободы».

Военнопленные добавили, что с них будут сняты все обвинения, если они подпишут годовой контракт с ВСУ. Таким образом, в первой волне из своей колонии около 20 человек приняли такое решение. После нескольких месяцев обучения их перевели в село Янтарное Донецкой народной республики (ДНР). Янусова затем отправили в Константиновку, где он попал в плен.

Ранее стало известно о наборе в ВСУ женщин-заключенных.

Читайте также:

Двоих россиян приговорили к тюремному заключению в Саудовской Аравии

«Избили и вырвали ногти»: российским туристкам грозит тюрьма в Турции из-за бутылки алкоголя

«Или тюрьма или смерть»: В Крыму подорвался террорист при попытке закладки взрывчатки
#всу
#украина
#тюрьма
#солдаты
#плен
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны рассказало об обратившего ВСУ в бегство рядовом
17 августа 2024, 04:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Рядовой Александр Полухин вместе с экипажем танка заставил украинских солдат отступить при освобождении населенного пункта в зоне спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В министерстве сообщили, что экипаж танка рядового Александр Полухин прошел через минное поле.

«Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение укрепленным огневым точкам противника, после чего осуществлял прикрытие продвижения штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ», – отметили в ведомстве.

Ранее российские танкисты, действующие в херсонском секторе зоны спецоперации, заявили, что готовы встретиться с танками Abrams на поле боя.

Читайте также:

Сальдо заявил об окончании попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах

В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

МО: Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области
#всу
#украина
#россия
#вс рф
#танки
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об ухудшении ситуации для Украины в зоне СВО
Экс-аналитик ЦРУ Джонстон: ситуация в зоне проведения СВО ухудшается для ВСУ
17 августа 2024, 02:58

Фото: istock/Anna_Anikina

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive рассказал о ситуации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Джонсон заявил, что ситуация для Украины стремительно ухудшается, и подчеркнул, что российские войска выигрывают бои. Он подчеркнул, что высказал это мнение не потому, что якобы является агентом президента России Владимира Путина.

«Я просто смотрю на карту боевых действий и понимаю, что у украинцев нет логистики и инфраструктуры, которая позволила бы им поддерживать войска», – подчеркнул он.

Бывший аналитик добавил, что ВСУ постепенно теряют контроль над ключевыми районами Донбасса, в которых сосредоточены железнодорожные узлы и базы снабжения. Джонсон заключил, что крах украинской армии неизбежен.

Ранее эксперт связал масштабные потери ВСУ с достижением предела когда мы наблюдаем предела военной мощи Запада и упадком влияния НАТО.

Читайте также:

На Западе заявили о больших потерях ВСУ в ходе атаки на Курскую область

Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов

Алаудинов рассказал о взятии в плен азовца в Курской области
#всу
#украина
#вс рф
#россия
#владимир путин
#нато
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине опровергли планы по взрыву «грязной бомбы»
МИД Украины опроверг планы по взрыву «грязной бомбы» и атаке на АЭС
16 августа 2024, 23:38

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Министерство иностранных дел Украины опровергло утверждения о том, что Киев планирует применить «грязную бомбу» и атаковать атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна».
Как заявил официальный представитель МИД Георгий Тихий, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет таких планов.

«Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерений, ни возможности каких-либо подобных действий», – отметил он.

Ранее военный корреспондент Марат Кайрулин сообщил, что ВСУ готовятся взорвать «грязную бомбу». Предполагается, что Украина планирует атаку на хранилище отработанного ядерного топлива АЭС – возможно, в ходе попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Также известно, что украинские военные планируют атаки на атомные электростанции в Курске и Запорожье.

Читайте также:

Военкор сообщил о подготовке Украиной взрыва грязной ядерной бомбы

В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

МО: Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области
#бомба
#всу
#аэс
#курская область
#запорожская аэс
#запорожская область
#удар
#военкор
#мид
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор сообщил о подготовке Украиной взрыва грязной ядерной бомбы
Военкор Хайруллин: ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы
16 августа 2024, 23:25

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся взорвать «грязную бомбу». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что, по данным источников «на той стороне», ВСУ готовятся ядерную провокацию – «грязной бомбы». Предполагается, что Украина планирует атаку на хранилище отработанного ядерного топлива АЭС – возможно, в ходе попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Военкор отметил, что специальные ядерные боеголовки для этой провокации уже доставлены на предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

«Дорогие друзья, к сожалению к такой информации на фоне агонии украинского режима и, что важнее, стоящего за ним Запада придется относиться серьезно. Кстати говоря, очень велика вероятность удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС», – резюмировал он.

Ранее, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.

Читайте также:

В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

МО: Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области

На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области
#курская область
#украина
#россия
#бомба
#военкор
#аэс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Российские военные уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области
16 августа 2024, 23:09

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, передает Министерство обороны РФ.
Беспилотная разведка обнаружила немецкую машину ЗРК, готовящуюся к выходу на боевые позиции в районе населенного пункта Сенное.

«Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО был нанесен ракетный удар», – подчеркнули в ведомстве.

Также стало известно, что снимки объективного контроля подтвердили уничтожение объекта и работавшего на нем персонала.

Ранее Минобороны РФ опубликовало снимки уничтожения зенитно-ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области Украины.

Читайте также:

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Керчи после атаки на Крымский мост

ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

В России разработали новейшую систему ПВО
#минобороны рф
#ракета
#украина
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Идиотское решение»: на Западе осудили шаг Зеленского в Курской области
Боуз: атака ВСУ под Курском направлении уменьшает шансы на мирные переговоры
16 августа 2024, 21:44

Атака ВСУ на Курскую область отодвинула перспективы проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Он подчеркнул, что украинская атака ужесточила отношение России к Украине. Такое решение киевского президента Владимира Зеленского и его кураторов из стран НАТО отодвинуло проведение мирных переговоров, чем когда либо за всё время конфликта.

Также журналист не согласился с заявлением советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что атака ВСУ может улучшить позиции украинских войск на возможных переговорах с Россией.

В заключение Боуз заявил, что теперь российские власти не настроены на переговоры.

Читайте также:

На Западе раскрыли цель ВСУ в Курской области

Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области

Зеленский раскрыл, что хочет сделать в Курской области
#владимир зеленский
#украина
#всу
#курская область
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полпред Путина рассказал о ситуации в Курской области
Якушев: обстановка в Курске напряжённая, но управляемая
16 августа 2024, 21:24

Фото: iStock/N-sky

Врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев рассказал о ситуации в Курске во время визита в Тюмень.
Он заявил, что минувшей ночью прибыл из обстреливаемого ВСУ региона. Ситуация в центральном городе довольно напряжённая, но управляемая. Власти работают эффективно, обеспечивают безопасность жителей, предоставляя им в пунктах временного размещения всё необходимое.

Также Якушев подчеркнул, что в регионе работает много волонтёров со всей России, в том числе от «Молодой Гвардии», Общероссийского народного фронта и «Единой России». Помимо них есть много неравнодушных граждан, которые самостоятельно приезжают в регион для оказания помощи нуждающимся и пострадавшим.

Кроме того, чиновник затронул тему гуманитарных грузов. По его словам, необходимая помощь доставляется из множества регионов страны, начиная от юга и заканчивая Дальним Востоком. Первой в Курскую область пришла фура из Якутии.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили мобильную группу ВСУ у Каучука под Курском

Боевики ВСУ пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей

Гладков сообщил о закрытии въездов в пять населённых пунктов Белгородской области
#курская область
#единая россия
#помощь
#безопасность
#регион
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф