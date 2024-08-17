Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за вступление в ВСУ

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Украинским заключённым, отбывающим тюремные сроки за различные преступления, обещают снять все обвинения, если они согласятся вступить в ВСУ. Об этом рассказал военнопленный Алексей Янусов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что стал одним из первых заключённых, подписавших контракт с украинской армией. Весной 2024 года Янусов был осуждён на пять лет за кражу велосипеда.
По словам пленного, к ним в Бориспольскую исправительную колонию под Киевом приехали два представителя 72-й бригады ВСУ и предложили подписать контракт и пойти служить вместо отбывания срока. За подписание контракта на год они обещали снять все обвинения.
В первую волну контракт подписали 20 человек. Около месяца они проходили обучение, а затем их отправили воевать в ДНР. Под Константиновкой Янусов попал в плен. Украинец рассказал, что его подразделение отправили на позицию, ранее оставленную другой частью ВСУ, чтобы собрать брошенное снаряжение и боекомплект. Когда они добрались до рубежа, обнаружили, что он уже занят российскими бойцами. В короткой стычке трое сослуживцев Алексея были убиты, а сам он сдался, чтобы сохранить жизнь.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
По словам пленного, к ним в Бориспольскую исправительную колонию под Киевом приехали два представителя 72-й бригады ВСУ и предложили подписать контракт и пойти служить вместо отбывания срока. За подписание контракта на год они обещали снять все обвинения.
В первую волну контракт подписали 20 человек. Около месяца они проходили обучение, а затем их отправили воевать в ДНР. Под Константиновкой Янусов попал в плен. Украинец рассказал, что его подразделение отправили на позицию, ранее оставленную другой частью ВСУ, чтобы собрать брошенное снаряжение и боекомплект. Когда они добрались до рубежа, обнаружили, что он уже занят российскими бойцами. В короткой стычке трое сослуживцев Алексея были убиты, а сам он сдался, чтобы сохранить жизнь.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов