Появилось видео удара по иностранным наемникам в промзоне Харькова

Фото: istockphoto /Tomas Ragina
Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова. Кадры опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что было уничтожено до 100 боевиков Вооруженных сил Украины. Кроме этого, 40 зарубежных инструкторов и 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове. По его словам, наемники относились к инженерным войскам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российские следователи обнаружили в Авдеевке тела мирных жителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные уничтожили иностранных наемников в пункте временной дислокации в Харькове. По его словам, наемники относились к инженерным войскам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российские следователи обнаружили в Авдеевке тела мирных жителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова