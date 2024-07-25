Появилось видео удара по иностранным наемникам в промзоне Харькова

Российская армия освободила Яснобродовку на Покровском направлении. ВСУ стремятся вернуть ранее утраченные позиции и идут в локальное наступление на Харьковском направлении. О том, где продвинулись ВС РФ и на каком участке фронта противник стал активнее применять БПЛА – в материале «Радио 1».