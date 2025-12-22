Силы ПВО ночью уничтожили шесть БПЛА ВСУ над регионами России

22 декабря 2025, 08:02

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 21 на 22 декабря. Они перехватили шесть беспилотников, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.