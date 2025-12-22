Силы ПВО ночью уничтожили шесть БПЛА ВСУ над регионами России
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 21 на 22 декабря. Они перехватили шесть беспилотников, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары пришлись на Брянскую область, акваторию Черного моря и Краснодарский край. Всего в ночное время с 20:00 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
