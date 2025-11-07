Силы ПВО за ночь сбили 11 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ

07 ноября 2025, 07:28

Фото: iStock/bbsferrari

За ночь силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа, которые были замечены в четырех регионах России. Об этом проинформировало Минобороны в своем Telegram-канале.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.