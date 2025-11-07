В Чугуеве уничтожили пункты запуска БПЛА и дислокации иностранных наемников ВСУ
В Харьковской области российские силы нанесли удары по позициям украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.
Уничтожили стартовые площадки и склады боеприпасов для дальних ударных дронов. Также пострадал пункт временной дислокации иностранных наемников в Чугуеве. По информации российских источников, атака затронула расчеты 1-го и 9-го пограничных отрядов Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
