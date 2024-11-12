Пленный офицер ВСУ: Неподготовленные украинские солдаты боятся российских бойцов

Российский боец на протяжении трех недель в одиночку оборонял опорный пункт и не терял надежды, продолжая шутить. Кадры из окопа, снятые военным, публикует RT.

Видео Алиев снял, в то время, как на протяжении трех недель он в одиночку удерживал оборону опорного пункта на Запорожском направлении. На кадрах боец рассказывает, что уже буквально «в наглую» стоит в блиндаже и просит у пролетавшего над ним вражеского дрона «что-нибудь поесть».

Элина Позднякова