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Пленный офицер ВСУ: Неподготовленные украинские солдаты боятся российских бойцов

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) боятся российских бойцов. Об этом сообщил пленный украинский офицер.
В разговоре с ТАСС он отметил высокий профессионализм российских военных. Офицер ВСУ рассказал, что, судя по тому, что он видел на передовой, неподготовленным солдатам украинской территориальной обороны противостоят хорошо обученные бойцы Вооружённых сил РФ, которым они просто не могут оказать достойного сопротивления.

«Против нас воевали профессиональные хлопцы, которые способны отлично выполнять поставленные задачи, в отличие от нашей территориальной обороны», — сказал пленный украинский офицер.



Острый кадровый кризис в ВСУ признают и в украинском военном руководстве. В Генштабе Украины особенно подчёркивали неважную боевую подготовку мобилизованных новобранцев.

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#кризис
#всу
#вс
Сапер Алиев записал видео с позиции, которую в одиночку оборонял три недели
12 ноября 2024, 12:16

Фото: iStock/zim286

Российский боец на протяжении трех недель в одиночку оборонял опорный пункт и не терял надежды, продолжая шутить. Кадры из окопа, снятые военным, публикует RT.
Видео Алиев снял, в то время, как на протяжении трех недель он в одиночку удерживал оборону опорного пункта на Запорожском направлении. На кадрах боец рассказывает, что уже буквально «в наглую» стоит в блиндаже и просит у пролетавшего над ним вражеского дрона «что-нибудь поесть».
#видео
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Российские бойцы взяли в клещи группировки ВСУ к югу от Курахова
12 ноября 2024, 11:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские бойцы населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахова взяли в клещи группировку ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сейчас противник, который находится в Елизаветовке и Ильинке, находится в клещах. Эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что подразделения ВСУ пытаются выйти из населенных пунктов малыми группами, но российские силы держат все дороги под огневым контролем.

Накануне Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные перерезают пути снабжения Вооруженных сил Украины в Курахово. По его словам, российские подразделения действуют достаточно слаженно и выверенно, работают не только в самом Курахово, но и перерезают линии снабжения противника. Он также добавил, что наблюдается охват населенного пункта и очень грамотное командование на данном этапе.


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#дороги
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#военные
#новости
#днр
#денис пушилин
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«Прививка перестала действовать»: Медведев о конфликте на Украине
Медведев: поставка Киеву Taurus грозит самой опасной стадией конфликта
12 ноября 2024, 11:46

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Поставка немецких ракет Taurus киевскому режиму грозит переходом украинского конфликта «в самую опасную стадию», написал в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», — гласит публикация Медведева.

Политик добавил, что поставка указанных вооружений существенно не повлияет на ход спецоперации. Кроме того, Медведев уточнил, что ультиматум, который поставил кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц, речь идет о поставках, если РФ не откажется от спецоперации, являет собой способ «продлить агонию бандеровского режима».

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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ВС РФ перегружают систему ПВО Киева и области, методично выводя её из строя
12 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/e-crow

Российские войска за последнее время нанесли серию ночных ударов по объектам системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области. На Украине пришли к выводу, что такой тактикой Вооружённые силы РФ методично разрушают ПВО столичного региона.
В ночь на 12 ноября российские военные в очередной раз нанесли серию ударов по объектам киевского режима, в том числе и в районе столицы Украины, напоминает «Военное обозрение». Взрывы уже не в первый раз звучали в Вышгороде и Броварах. Кроме того, атакам подвергались Обухов, Шостка и Конотоп. При этом несколько ночей подряд удары были сосредоточены на объектах в Киеве и Киевской области.

По украинской версии, российские войска методично и целенаправленно разрушают систему ПВО столичного региона Украины. При этом ВС РФ каждые сутки подвергают усиленной нагрузке те звенья ПВО, которыми ВСУ пытаются заменить уже выведенные из строя радиолокационные станции (РЛС) и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

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#вс рф
#пво
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Российские войска продолжают атаки на систему ПВО Киева и Киевской области
«ВО»: российские войска методично разрушают систему ПВО в Киеве и области
12 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

После нескольких ночных ударов по объектам ПВО в Киеве и Киевской области, украинские военные и аналитики пришли к выводу, что российские войска методично разрушают противовоздушную систему обороны столичного региона. Об этом информирует издание «Военное обозрение».
В ночь на 12 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по украинским военным объектам в различных регионах страны. Взрывы были зафиксированы в Харькове, а также в Вышгороде, Броварах, Обухове, Шостке и Конотопе. Особенно интенсивные атаки продолжались на Киев и его окрестности.

«По украинской версии, ВС РФ методично разрушают систему ПВО столичного региона Украины, а также ежесуточно перегружают те ее звенья, которыми ВСУ пытаются заменить ранее пораженные РЛС и ЗРК», — указано в статье.

Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. По словам президента России Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о продолжающихся атаках ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#взрывы
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#всу
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#киев
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Генеральный штаб ВСУ сообщает о продолжающихся атаках ВС РФ
Генштаб ВСУ: ситуация на фронте остается сложной на всей линии фронта
12 ноября 2024, 10:55

Фото: istockphoto/IherPhoto

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о сложной обстановке на всей линии фронта. Об этом информирует РИА Новости.
«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — указано в сообщении генштаба ВСУ.

Отмечается, что российские военные продолжают безостановочные атаки на позиции украинских войск, используя свое превосходство в живой силе и технике.

Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой отметил, что командование сталкивается с трудностями в укомплектовании бригад личным составом из-за нехватки желающих участвовать в боевых действиях. Он также подчеркнул, что на некоторых участках фронта численное преимущество российских военнослужащих может достигать пятикратного соотношения.

В то же время, Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительных успехах на фронте, заявив об освобождении шести населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Дополнительно два населенных пункта были взяты под контроль в воскресенье и понедельник.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
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Контратака ВСУ в Судже, бои в Курской области, подрыв Кураховской дамбы в ДНР: последние новости СВО
12 ноября 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Kamila Kozioł

В Харьковской области основные бои сосредоточены вокруг Купянска, где ВС РФ постепенно перехватывают инициативу. В Курском приграничье ВСУ попытались контратаковать, однако были отброшены с занимаемых позиций. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Российский флаг был поднят над селом Дарьино, расположенным всего в 18 километрах от Суджи и в трех километрах от государственной границы. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что российские войска продолжают освобождать захваченные противником территории на Курском направлении.

«В Суджанском районе ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в районе Новоивановки и Николаево-Дарьино, однако не только не достигли успеха, но и потеряли контроль над частью Дарьино и прилегающей местностью к северу», — утверждают авторы канала.
Кроме того, с учетом недавнего перемещения бронетехники российской армии по дороге в направлении Малой Локни, вся территория восточнее Марьевки находится под контролем Вооруженных сил России.

«В соседнем Кореневском районе была отражена еще одна атака бронегруппы ВСУ восточнее Кремяного. Также установлено, что участок фронта у балки Верхняя Блошка и урочища Верхний Шпиль занят российскими войсками, которые в ходе боестолкновений захватили несколько единиц техники противника», — сообщает канал.

На Украине населению разрешили пользоваться найденным оружием
На Украине населению разрешили пользоваться найденным оружием

Донецкое направление


Российские штурмовые группы продолжают продвижение к Курахову. Киевский режим, чтобы замедлить наступление, подорвал дамбу Кураховского водохранилища в районе села Старые Терны, сообщает канал WarGonzo.

На Украине сразу же попытались возложить вину за взрыв на Россию, хотя объективных оснований для этого не было. Похожая ситуация уже имела место с разрушением Каховской ГЭС. Боевик ВСУ Станислав Бунятов отметил, что дороги остаются пригодными для передвижения, но бронетехника больше не может использовать грунтовые пути.

Под контроль российских войск перешла Макаровка, которая находится на пути к Великой Новосёлке.

Фото: istockphoto/zabelin

Харьковское направление


В Харьковской области основные бои сосредоточены вокруг Купянска. По некоторым данным, российские войска уже вошли в город, однако реку Оскол они пока не пересекли. На этом направлении освобождена Колесниковка. Ускоренное продвижение российских вооруженных сил в части Харьковской области вынуждает украинские власти проводить принудительную эвакуацию. На этот раз покинуть свои дома должны жители Боровой и еще девяти населённых пунктов.

«Мы видели, как проходит эта процедура на примере других населённых пунктов, особенно в Купянском районе. Боевики киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Кураховское направление


На южном участке Кураховского направления также отмечены значительные успехи российских войск. Вечером 11 ноября штурмовые подразделения ВС РФ закрепились в населенном пункте Дальнее, сократив расстояние до ключевой дороги Курахово-Успеновка до нескольких километров.

Этот участок дороги имеет стратегическое значение, поскольку его перехват может окружить крупные силы украинской 79-й бригады, удерживающей позиции южнее Курахово. В случае полного окружения подразделения ВСУ окажутся в крайне сложной ситуации, аналогичной судьбе 72-й бригады под Угледаром.

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#дороги
#военные
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#всу
#вс рф
#атака
#сво
#курская область
#запорожская область
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Командир группы спецназа Сыч: ВСУ пытались сорвать эвакуацию людей из Нью-Йорка
12 ноября 2024, 09:28

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Артиллеристы ВСУ открыли огонь по последней группе мирных жителей, которые эвакуировались из села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк). Об этом сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, что люди прятались по подвалам в разных местах населённого пункта. Когда мирных жителей обнаружили, их собрали в одном месте с вещами. Затем приехали квадроцикл и микроавтобус, оборудованный установкой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Людей погрузили и повезли в тыл. С воздуха группу эвакуации прикрывал беспилотник. Когда маленькую колонну обнаружили ВСУ, их принялись обстреливать из орудий, но, к счастью, удалось прорваться, обошлось без потерь, сообщил Сыч.

По словам российского бойца, среди граждан были неходячие и раненые. Например, бабушку на инвалидной коляске выносили из подвала на руках. Ещё один пожилой мужчина из-за проблем с ногами не мог самостоятельно передвигаться. У одного мужчины было пулевое ранение в руку, ему на месте оказали медицинскую помощь. Всего в последней группе эвакуированных было десять человек, их и вывезли под обстрелом, заключил спецназовец.

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Снайпер войскового спецназа уничтожил группу украинских военных одним выстрелом
Снайпер спецназа ВС России одним выстрелом уничтожил целую группу солдат ВСУ
12 ноября 2024, 09:18

Фото: istockphoto/Three Spots

Снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный рассказал, что одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была ликвидирована целая группа украинских военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости.
«Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там два — три человека упало, рухнуло», — рассказал он.

Военный отметил, что за время проведения специальной военной операции (СВО) вооружение российских снайперов значительно усовершенствовалось. По его словам, новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно. Помимо этого, снайпер добавил, что эффективная дальность работы новой винтовки достигает 2,5 километров, что значительно увеличивает возможности на поле боя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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