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Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) боятся российских бойцов. Об этом сообщил пленный украинский офицер.
В разговоре с ТАСС он отметил высокий профессионализм российских военных. Офицер ВСУ рассказал, что, судя по тому, что он видел на передовой, неподготовленным солдатам украинской территориальной обороны противостоят хорошо обученные бойцы Вооружённых сил РФ, которым они просто не могут оказать достойного сопротивления.
Острый кадровый кризис в ВСУ признают и в украинском военном руководстве. В Генштабе Украины особенно подчёркивали неважную боевую подготовку мобилизованных новобранцев.
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«Против нас воевали профессиональные хлопцы, которые способны отлично выполнять поставленные задачи, в отличие от нашей территориальной обороны», — сказал пленный украинский офицер.
Острый кадровый кризис в ВСУ признают и в украинском военном руководстве. В Генштабе Украины особенно подчёркивали неважную боевую подготовку мобилизованных новобранцев.
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Александр Бойцов