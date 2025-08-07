Пленный офицер ВСУ рассказал о шансах выйти из окружения в Мариуполе

07 августа 2025, 12:02

Фото: istockphoto / Anna_Anikina

В апреле 2022 года украинские военные не имели никаких шансов прорваться из окружённого Мариуполя, заявил пленный офицер ВСУ Алексей в интервью RT.





По его словам, город был заблокирован «тремя кольцами» российской армии, а глубина окружения составляла около 120 км.

«Глубина окружения была порядка 120 км, которые нам необходимо было преодолеть, чтобы выйти из окружения. В принципе это на 99% нереально. Я не знаю, получилось ли у кого-нибудь выйти из окружения, я думаю, что вряд ли», — рассказал он.