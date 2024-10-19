Появилось видео уничтожения двух тяжелых гексакоптеров ВСУ «Баба-Яга»

Уничтожение БПЛА ВСУ (видео: Минобороны России)
Российские военные из группировки «Север» уничтожили два тяжелых гексакоптера ВСУ «Баба-Яга». Об этом сообщило Минобороны России, прикрепив видео поражения украинских дронов. По данным ведомства, оба вражеских БПЛА были уничтожены в небе над Харьковской областью.
В министерстве отметили, что расчеты FPV-дронов ВС РФ круглые сутки дежурят под Харьковом в поисках вражеских беспилотников.
«Военнослужащие группировки войск «Север» практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника. На кадрах объективного контроля - расчеты FPV-дронов уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа «Баба-Яга» боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе», — говорится в сообщении министерства.Читайте также:
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