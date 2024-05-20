Пленный украинский пограничник раскрыл оборону в Харьковской области

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Захваченный в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал, что военнослужащие в Харьковской области вынуждены возводить оборонительные сооружения из подручных средств. В разговоре с РИА Новости он заявил о низком качестве обороны.
«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было», – пожаловался он.
Шоланки сказал, что пограничники, прибывшие на место происшествия, должны были «откапывать себе норы», чтобы не замерзнуть ночью. Он добавил, что все работы ведутся в плохую погоду. По данным пограничника, в течение нескольких недель солдаты спали в затопленных водой блиндажах.
Ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский несет ответственность за ослабление обороны войск на участках фронта.
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