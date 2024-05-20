Российская армия стала эффективнее уничтожать дроны ВСУ

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Российские бойцы, использующие тепловизоры, стали более эффективными при уничтожении украинских дронов «Баба-яга» ночью. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.
Собеседник агентства пояснил, что ликвидировать «Бабу-ягу» можно только стрелковым оружием при наличии прицела с функцией тепловизора.
Ранее «Лаборатория ППШ» сообщила, что адаптировала ночные прицелы для борьбы с морскими дронами.
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«Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам, на самом деле, очень помогают», – отметил Осломенко.
Ранее «Лаборатория ППШ» сообщила, что адаптировала ночные прицелы для борьбы с морскими дронами.
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Александр Климов