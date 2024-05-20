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Российская армия стала эффективнее уничтожать дроны ВСУ

ТАСС: бойцы РФ эффективнее уничтожают дроны «Баба-яга» при помощи тепловизоров
20 мая 2024, 04:26
Фото: iStock/Igor Ivanov

Фото: iStock/Igor Ivanov

Российские бойцы, использующие тепловизоры, стали более эффективными при уничтожении украинских дронов «Баба-яга» ночью. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.
Собеседник агентства пояснил, что ликвидировать «Бабу-ягу» можно только стрелковым оружием при наличии прицела с функцией тепловизора.

«Но смотреть одним глазом в тепловизионный прицел и искать очень неудобно. Поэтому тепловизионные прицелы с экранами бойцам, на самом деле, очень помогают», – отметил Осломенко.



Ранее «Лаборатория ППШ» сообщила, что адаптировала ночные прицелы для борьбы с морскими дронами.

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#всу
#украина
#россия
Пленный украинский пограничник раскрыл оборону в Харьковской области
20 мая 2024, 05:05

Фото: iStock/Diy1

Захваченный в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал, что военнослужащие в Харьковской области вынуждены возводить оборонительные сооружения из подручных средств. В разговоре с РИА Новости он заявил о низком качестве обороны.
«Оборона нулевая в Харьковской области, ее просто нет, условия никакие, огневых точек вообще не было, блиндажей не было», – пожаловался он.

Шоланки сказал, что пограничники, прибывшие на место происшествия, должны были «откапывать себе норы», чтобы не замерзнуть ночью. Он добавил, что все работы ведутся в плохую погоду. По данным пограничника, в течение нескольких недель солдаты спали в затопленных водой блиндажах.

Ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая сообщила, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский несет ответственность за ослабление обороны войск на участках фронта.

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#пограничники
#харьков
#харьковская область
#всу
#вс рф
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Симоньян раскрыла проблему офицеров в зоне СВО
20 мая 2024, 03:49

Фото: сайт Кремля

Российские офицеры в зоне проведения специальной военной операции (СВО) недовольны тем, что получают меньше новоприбывших контрактников и мобилизованных, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Ну это же несправедливо, неправильно? Несправедливо, неправильно. Надо наводить в этом порядок? Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны», – отметила медиаменеджер.

Ранее Симонян заявлял, что российскому генералу должны платить миллион рублей. Она подчеркнула, что если бюджет страны будет надлежащим образом распределен, денег для выплаты такой зарплаты будет достаточно.

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Российский военный защитил подбитый танк от атак украинских БПЛА
Минобороны: рядовой Акулов защитил выведенный из строя танк от атак дронов ВСУ
20 мая 2024, 01:56

Фото: iStock/fortton

Механик-водитель танкового взвода Евгений Акулов защитил поврежденный танк от атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге российского военного сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что экипаж танка был атакован противником на важном тактическом направлении и потерял ход.

«Евгений Акулов в течение двух часов до прибытия эвакуационного отделения самоотверженно отражал налеты. Используя антидроновое ружье, лично уничтожил три FPV-дрона», – сообщается в заявлении Минобороны.

Ранее российские военные продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии под Харьковом. В Минобороны также сообщили, что российские военные отразили 5 контратак штурмовых групп противника.

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#бпла
#харьков
#харьковская область
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В Великобритании заявили об опасениях среди украинцев
Меркурис: украинцы опасаются скорого начала боев за город Запорожье
19 мая 2024, 23:44

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинцы опасаются, что Россия скоро начнет бои за город Запорожье, заявил британский специалист Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он отметил, что на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на передовой , российские войска продвинутся на север.

«И тогда примерно осенью начнется сражение за город Запорожье», – сказал эксперт.

Меркурис обратил внимание, что украинцы начали покидать крупные населенные пункты, контролируемые Украиной. По его словам, все больше местных жителей отказываются идти на фронт.

Ранее Меркурис сообщил, что потеря Работино ударила по боевому духу солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#великобритания
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Одиннадцать человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области
19 мая 2024, 19:48

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Шебекино Белгородской области трое детей и восемь взрослых пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 19 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«15-летний парень получил осколочное ранение ноги, 12-летний мальчик — контузию. Они были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи, где получают необходимую помощь», — написал Гладков.
Среди пострадавших взрослых — пять мужчин и три женщины, все с осколочными ранениями различных частей тела. Они также были госпитализированы.

В результате обстрела в городе повреждены семь многоквартирных домов и 25 машин.

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Стало известно о прорыве обороны ВСУ российскими военными в Запорожской области
Рогов: ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области под Гуляйполем
19 мая 2024, 19:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, бои усилились на пологовско-гуляйпольском участке фронта. В результате успешного прорыва российская армия продвинулась в сторону Гуляйполя на полтора километра.

Рогов уточнил, что российские военные улучшили свои позиции на юго-востоке от города. По его данным, несмотря на минные поля, ВС РФ удалось продвинуться со стороны населенных пунктов Новоселовка и Марфополь, которые являются пригородом Гуляйполя.

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#армия
#вс рф
#рогов
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Американская чиновница назвала Харьков российским городом
ABC: Нуланд назвала Харьков российским городом
19 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом в интервью для ABC News.
Рассуждая о специальной военной операции на Украине, Нуланд заявила, что ВС РФ эскалируют конфликт «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».

По мнению Нуланд, Вашингтон должен разрешить Киеву атаковать российские базы, с которых запускаются ракеты по украинским территориям или осуществляют поставки для Вооружённых сил России.

Ранее киевский политолог Константин Бондаренко заявил, что в офисе президента Владимира Зеленского происходит паника на фоне успешного наступления российской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#всу
#сво
#харьковская область
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Украинские военкомы отнимают телефоны у призывников
19 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/YakubovAlim

Украинцы жалуются на сотрудников военкоматов, которые отбирают у них средства связи, об этом рассказала юрист Надежда Шуляк, видео с её комментарием публикует «Страна.ua».
«Очень неправильная и незаконная практика — запрещать брать с собой средства для связи, телефоны в РТЦК (районные территориальные центры комплектования — так теперь на Украине называются военкоматы — ред.). Шевченковский РТЦК города Киева изымает все средства связи при вхождении на территорию», — рассказала Шуляк.

По её словам, на должностных лиц из этой организации уже написали жалобы.

Напомним, 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Теперь все военнообязанные мужчины, состоящие на военном учёте на Украине, а также находящиеся за границей, обязаны уточнить в военкоматах свои учётные данные в течение 60 дней. Нарушители будут подвергнуты большим штрафам и могут быть лишены права управлять автомобилем. Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет. Без этого документа живущие за границей украинцы не смогут получить консульские услуги и продлить действие загранпаспорта.

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#мобилизация
#украина
#всу
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Бондаренко: в офисе Зеленского началась истерика из-за удара РФ под Харьковом
19 мая 2024, 18:56

Киевский политолог Константин Бондаренко заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского была паника из-за внезапного наступления ВС РФ под Харьковом. Об этом Бондаренко сообщил в эфире YouTube-канала «Да, это так».
Политолог отметил, что советник главы ГУР МО Украины Буданова* Андрей Юсов не рассказал об этих истериках среди украинского правительства. Уточняется, что со стороны главкома украинской армии Александра Сырского исходила абсолютная неуступчивость, ведь ранее он говорил, что наступления ВС РФ на севере не будет.

Бондаренко заключил, что украинское власти просто «не готовились» к наступательным действиям российской армии в Харьковской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Внесен в список террористов и экстремистов
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#харьковская область
#всу
#спецоперация
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